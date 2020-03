Informacja o przesunięciu daty premiery "No Time to Die” podano na oficjalnym koncie filmu na Twitterze. We wpisie nie podano dokładnych przyczyn takiej decyzji, podkreślono jednak, że została ona podjęta przez MGM, Universal oraz producentów filmu.

Reklama

W kolejnym komunikacie podano, że film będzie miał premierę w Wielkiej Brytanii 12 listopada 2020 r., a na świecie, w tym w USA 25 listopada 2020 r.