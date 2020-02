Aktor uważa, ze po trosze może być to spowodowane jego wyglądem. Do każdej tworzonej przez siebie postaci podchodzi jak do kolejnego wyzwania. Nie ukrywa jednak, że chciałby zagrać coś zupełnie innego niż dotychczas i marzy mu się wcielenie w postać historyczną.

Warszawskie Multikino Złote Tarasy przeżyło wczoraj oblężenie w związku z uroczystą premierą najnowszego filmu Patryka Vegi – „Bad boy”. Na czerwonym dywanie nie mogło zabraknąć gwiazdorskiej obsady produkcji: Antoniego Królikowskiego, Katarzyny Zawadzkiej, Macieja Stuhra, Andrzeja Grabowskiego, Zbigniewa Zamachowskiego, Krystiana Hołdaka oraz Sławomira Peszko, a także reżysera – Patryka Vegi.

Film w kinach w piątek, 21 lutego.