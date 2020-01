Jeszcze Was bolą kieszenie po wydatkach na bilety do kin i serwisy streamingowe? Przygotujcie się na ciąg dalszy. Oto przegląd tego, co w 2020 roku można będzie zobaczyć na małym i dużym ekranie – czyli zarówno polskie i zagraniczne nowości filmowe, jak i rzut oka na to, jak prezentuje się oferta serialowa