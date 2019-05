Faworytami tegorocznej edycji „MTV Movie and TV Awards” są “RGB”, „Gra o tron” oraz „Avengers: Koniec gry”, które zebrały po cztery nominacje. W tym roku poza najpopularniejszymi kategoriami, jak Najlepszy pocałunek, Najlepszy bohater, Najlepszy czarny charakter statuetki zostaną przyzna również w trzech nowych: Reality Royalty, Najbardziej memogenny moment i Najlepszy bohater z prawdziwego życia. MTV kontynuuje równie wręczanie nagród w kategoriach neutralnych pod względem płci.

Film “RBG” nominowany jest w kategoriach Najlepszy film dokumentalny, Najbardziej memogenny moment i Najlepszy bohater z prawdziwego życia. Ruth Bader Ginsburg przejdzie do historii, jako pierwsza osoba publiczna nominowana w kategorii Najlepsza scena walki.

Finałowy sezon „Gry o tron” walczy o cztery statuetki: dla Najlepszego programu telewizyjnego, Najlepszego bohatera (Maisie Williams jako Arya Stark), Najlepsza rola w programie telewizyjnym (Emilia Clarke jako Daenerys Targaryen) oraz Najlepsza scena walki (Arya Stark vs. Biali Wędrowcy).

W ubiegłym roku stacja MTV jako pierwsza nominowała do nagrody filmowej „Czarną Panterę”. Tym razem również jako pierwsza doceniła rekordowe wyniki „Avengres: Koniec gry” nominując film w czterech kategoriach: Najlepszy film, Najlepsza scena walki, Najlepszy bohater (Robert Downey Jr. jako Tony Stark/Iron Man) oraz Najlepszy czarny charakter (Josh Brolin jako Thanos).

Gospodarz gali, Zachary Levi, za swój występ w „Shazam!” również zgarną dwie nominacje. Aktor walczy o nagrodę dla Najlepszego bohatera i Najlepszą role komediową.

Transmisja z gali na żywo z Barker Hangar w Santa Monica w Kalifornii już 17 czerwca na antenie MTV!

NOMINOWANI DO “MTV MOVIE & TV AWARDS” 2019:

NAJLEPSZY FILM

Avengers: Koniec gry

Czarne bractwo. BlacKkKlansman

Spider-Man Uniwersum

Dla wszystkich chłopców, których kochałam

To my

NAJLEPSZY PROGRAM TELEWIZYJNY

Big Mouth

Gra o tron

Riverdale

Schitt’s Creek

Nawiedzony dom na wzgórzu



NAJLEPSZA ROLA FILMOWA

Amandla Stenberg (Starr Carter) – Nienawiść, którą dajesz

Lady Gaga (Ally) – Narodziny gwiazdy

Lupita Nyong’o (Red) – To my

Rami Malek (Freddie Mercury) – Bohemian Rhapsody

Sandra Bullock (Malorie) – Nie otwieraj oczu



NAJLEPSZA ROLA TELEWIZYJNA

Elisabeth Moss (June Osborne/Offred) – Opowieść podręcznej

Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) – Gra o tron

Gina Rodriguez (Jane Villanueva) – Jane the Virgin

Jason Mitchell (Brandon) – The Chi

Kiernan Shipka (Sabrina Spellman) – Chilling Adventures of Sabrina



NAJLEPSZY BOHATER

Brie Larson (Carol Danvers/Captain Marvel) – Kapitan Marvel

John David Washington (Ron Stallworth) – Czarne bractwo. BlacKkKlansman

Maisie Williams (Arya Stark) – Gra o tron

Robert Downey Jr. (Tony Stark/Iron Man) – Avengers: Koniec gry

Zachary Levi (Billy Batson/Shazam) – Shazam!



NAJLEPSZY CZARNY CHARAKTER

Jodie Comer (Villanelle) – Obsesja Eve

Joseph Fiennes (Commander Fred Waterford) – Opowieść podręcznej

Josh Brolin (Thanos) – Avengers: Koniec gry

Lupita Nyong’o (Red) – To my

Penn Badgley (Joe Goldberg) – You



NAJLEPSZY POCAŁUNEK

Camila Mendes & Charles Melton (Veronica Lodge & Reggie Mantle) – Riverdale

Jason Momoa & Amber Heard (Aquaman & Mera) – Aquaman

Ncuti Gatwa & Connor Swindells (Eric Effiong & Adam Groff) – Sex Education

Noah Centineo & Lana Condor (Peter Kavinsky & Lara Jean) – Dla wszystkich chłopców, których kochałam

Tom Hardy & Michelle Williams (Eddie Brock/Venom & Anne Weying) – Venom



REALITY ROYALTY

Jersey Shore: Rodzinne wakacje

Love & Hip Hop: Atlanta

The Bachelor

The Challenge

Vanderpump Rules



NAJLEPSZA ROLA KOMEDIOWA

Awkwafina (Peik Lin Goh) – Bajecznie bogaci Azjaci

Dan Levy (David Rose) – Schitt’s Creek

John Mulaney (Andrew Glouberman) – Big Mouth

Marsai Martin (Little Jordan Sanders) – Little

Zachary Levi (Billy Batson/Shazam) – Shazam!



PRZEŁOMOWA ROLA

Awkwafina (Peik Lin Goh) – Bajecznie bogaci Azjaci

Haley Lu Richardson (Stella) – Trzy kroki od siebie

Mj Rodriguez (Blanca Rodriguez) – Pose

Ncuti Gatwa (Eric Effiong) – Sex Education

Noah Centineo (Peter Kavinsky) – Dla wszystkich chłopców, których kochałam

NAJLEPSZA SCENA WALKI

Avengers: Koniec gry – Captain America vs. Thanos

Kapitan Marvel – Kapitan Marvel vs. Minn-Erva

Gra o tron – Arya Stark vs. Biali Wędrowcy

RBG – Ruth Bader Ginsburg vs. Inequality

WWE Wrestlemania – Becky Lynch vs. Ronda Rousey vs. Charlotte Flair



NAJLEPSZY BOHATER Z PRAWDZIWEGO ŻYCIA

Alex Honnold – Free Solo: ekstremalna wspinaczka

Hannah Gadsby – Nanette

Roman Reigns – WWE SmackDown

Ruth Bader Ginsburg – RBG

Serena Williams – Being Serena



NAJLEPSZA PRZERAŻAJĄCA ROLA

Alex Wolff (Peter) – Dziedzictwo. Hereditary

Linda Cardellini (Anna Tate-Garcia) – Topielisko. Klątwa La Llorony

Rhian Rees (Dana Haines) – Halloween

Sandra Bullock (Malorie) – Nie otwieraj oczu

Victoria Pedretti (Nell Crain) – Nawiedzony dom na wzgórzu



NAJLEPSZY FILM DOKUMENTALNY

Druga strona medalu: Skandal w amerykańskiej gimnastyce

McQueen

Jutro albo pojutrze

RBG

R. Kelly: jego wszystkie ofiary



NAJLEPSZY PROWADZĄCY

Gayle King – CBS This Morning

Nick Cannon – Wild ‘n Out

Nick Cannon – The Masked Singer

RuPaul – RuPaul’s Drag Race

Trevor Noah – The Daily Show with Trevor Noah



NAJLEPSZY MEMOGENNY MOMENT

Lindsay Lohan’s Beach Club – The Lilo Dance

Love & Hip Hop: Hollywood – Ray J’s Hat

RBG – The Notorious RBG

RuPaul’s Drag Race – Asia O’Hara’s butterfly finale fail

The Bachelor – Colton Underwood jumps the fence