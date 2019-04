Festiwal potrwa od 10 do 19 maja w Warszawie (Kinoteka, Luna Iluzjon, Muranów, Muzeum POLIN), Wrocławiu (Dolnośląskie Centrum Filmowe) i Lublinie (Centrum Spotkania Kultur), od 15 do 24 maja w Gdyni (Gdyńskie Centrum Filmowe), od 11 do 19 maja w Bydgoszczy (Kino Orzeł) i od 12 do 19 maja w Katowicach (kina Kosmos, Rialto, Światowid).

Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem "Zobacz, czy rozumiesz świat i czy świat rozumie ciebie".

W sekcji "Mistrzowie" pokazany zostanie film Wernera Herzoga "Herzog/Gorbaczow" - wywiad-rzeka z Michaiłem Gorbaczowem. Będzie można zobaczyć film zmarłej w marcu Agnes Vardy "Varda według Agnes", w którym artystka tworzy swój filmowy autoportret. Siergiej Łoźnica w filmie "Proces", który również będzie można oglądać w tej sekcji przedstawia pokazowy stalinowski sąd w 1930 r. "Co zrobisz, gdy świat stanie w ogniu?" Roberto Minerviniego to kolejny film w tej sekcji, w nowym dziele ukazuje on codzienne życie czarnoskórych Amerykanów, walczących o godność i sprawiedliwość. W programie znajdą się także wcześniejsze dzieła Minerviniego: "Zatrzymać bijące serce" i "Po drugiej stronie". Pochodzący z Włoch reżyser, który mieszka w Teksasie, wygłosi na festiwalu swój wykład mistrzowski.

W sekcji "Oczekiwane filmy polskie" będzie można obejrzeć "Marek Edelman... i była miłość w Getcie" Jolanty Dylewskiej. Nad scenariuszem filmu współpracowała z Agnieszką Holland. Fabularyzowane sceny tego filmu współreżyserował Andrzej Wajda. Borys Lankosz w filmie "Kobro/Strzemiński. Opowieść fantastyczna" przyjrzy się relacji parze polskich artystów. W filmie wystąpią Agata Buzek i Łukasz Simlat.

Zwiastun

Nowa sekcja filmowa "Czwarte oko" przybliża tematy poruszane w mediach, m.in. ukrywanie dochodów w rajach podatkowych, w filmie Alexa Wintera "Kwity z Panamy". W "Bellingcat: prawda w czasach postprawdy" Hans Pool przedstawia pierwszy obywatelski internetowy serwis śledczy. Dzięki serwisowi wyjaśniono takie sprawy jak m.in. katastrofa lotu Malaysia Airlines 17 i otrucie Siergieja Skripala.

Dzięki sekcji filmowej Moda dla ludzi można poznać biografie projektantów jak m.in. "Jean Paul Gaultier. Szyk i krzyk" w reżyserii Yanna L'Henoreta, "Yves Saint Laurent: ostatnia kolekcja" Oliviera Meyrou oraz Roya Halstona Frowicka, znanego jako Halston w filmie "Halston".

Pozostałe sekcje to "Historie intymne", "Najnowsza historia Europy", "Science non-fiction" i "Emocjonujące związki świata filmu i sztuki".

W programie festiwalu wyświetlone zostaną cztery filmy z audiodeskrypcją i napisami dla osób niesłyszących: "My Generation" Davida Batty’ego, "A to mój przyjaciel robot" Isy Willinger, "Pogawędki o drzewach to zbrodnia" Suhaiba Gasmelbariego oraz "Stroiciel Himalajów" Michała Sulimy.

Projekcjom filmów będą towarzyszyć debaty, spotkania i warsztaty. 10 maja odbędzie się silent disco: Britpop Brexit Party. 18 maja wystąpi Antoha MC rosjanin łączący hip-hop i taneczne beaty z jazzowymi inspiracjami.