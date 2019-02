W czasie, kiedy za oceanem ekipa filmowa będzie się przygotowywać do gali w Dolby Theatre, na trzecim piętrze Domu Towarowego Mysia 3 w Warszawie, otworzy się wystawa zdjęć Łukasza Bąka – „Zimna Wojna – Fotografie”. Wystawa jest otwarta dla wszystkich, a wstęp wolny.

Zdjęcia Łukasza Bąka to autorska wersja tego, co dzieje się “pomiędzy” - to impresja na temat świata, w którym żyją bohaterowie “Zimnej wojny”, a jednocześnie niezwykła okazja, żeby wejść w ten świat głębiej. Na wystawie będzie można zobaczyć kilkadziesiąt czarno-białych fotografii, które pokazują rzeczywistość filmu nieco szerzej, pozwalają na zanurzenie się w klimat opowieści Pawlikowskiego na nowo.



Jednym z głównych tematów zdjęć jest światło. Czasem mocne, kontrastowe, kontrowe, wyraziste, sceniczne, a czasem łagodne, miękkie – podobnie jak relacja, która łączy bohaterów tej historii. W trakcie wystawy zaprezentowany zostanie szeroki wybór zdjęć wykonanych na planie: dokumentujących świat przedstawiony, ale również jego kulisy.



Galeria zdjęć z planu "Zimnej wojny" w Warszawie. Wernisaż Łukasza Bąka tuż przed Oscarami / Materiały prasowe

Łukasz Bąk jest fotografem i fotosistą filmowym. Robił zdjęcia na planach takich filmów jak: „Baby Bump” oraz „Królewicz Olch” Kuby Czekaja, „Ułaskawienie” Jana Jakuba Kolskiego, „Wilkołak” Adriana Panka, „Ikar. Legenda Mietka Kosza” Macieja Pieprzycy i „Zimna wojna” Pawła Pawlikowskiego.



Wernisaż odbędzie się 24 lutego o godzinie 18.

Kilka godzin przed wręczeniem Oskarów!



Trzy dni później, w ramach finisażu odbędzie się spotkanie autorskie z Łukaszem Bąkiem oraz dyskusja z gośćmi specjalnymi o fotografii i filmie.



Łukasz Bąk, Zimna Wojna – Fotografie

Warszawa, Mysia 3, III piętro



Wystawa:

24-27 lutego 2019

czynna w godzinach: Niedziela: od 12. Poniedziałek – Środa 10-20.



Wernisaż:

24 lutego, godz. 18.00



Finisaż – spotkanie autorskie/dyskusja z gośćmi:

27 lutego 2019, Mysia 3, III piętro, godz. 19.00



Wstęp wolny