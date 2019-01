W „Miszmaszu czyli Koglu Moglu 3” główna bohaterka Kasia (Grażyna Błęcka-Kolska) nadal mieszka we wsi Brzózki i walczy z niechcianym zalotnikiem Staszkiem Kolasą. Do Polski wraca niespodziewanie jej syn Marcin (Nikodem Rozbicki) i od razu wpada w kłopoty. Chłopak ma pomysł na nie¬codzienny biznes… W tym czasie w Warszawie w rodzinie Wolańskich wybucha kryzys. Wolańska (Ewa Kasprzyk) – celebrytka i słynna sekstrenerka – wydaje kontrowersyjną książkę. Jej bliscy – mąż (Zdzisław Wardejn) i córka Agnieszka (Aleksandra Hamkało) – buntują się i uciekają z domu. Postanawiają najpierw odwiedzić Piotrusia (Maciej Zakościelny), który dziś wiedzie wygodne życie u boku żony Marleny (Katarzyna Skrzynecka). Następnie ruszają w nieznane, a finał tej wycieczki znów przejdzie do legendy!

W najbliższą niedzielę, 3 lutego sieć kin Helios zaprasza na wyjątkowe seanse „Miszmaszu czyli Kogla Mogla 3”. W odpowiedzi na sygnały płynące od widzów, a także wychodząc naprzeciw potrzebom osób niesłyszących, film zostanie wyemitowany w wersji z napisami we wszystkich kinach Helios. Dzięki dodaniu odpowiednich napisów, osoby z dysfunkcją słuchu będą mogły wspólnie z resztą widowni przeżywać filmowe emocje.