- Piosenka „Szukaj mnie” jest kultową filmową piosenką, którą wszyscy lubią i bardzo dobrze wspominają, podobnie jak film „Kogel Mogel”. Pierwsza wersja tej „naszej” piosenki była mniej komercyjna, jesteśmy jednak zadowoleni z ostatecznego efektu. Ciekawe jest to, że podczas nagrywania zacząłem po prostu mówić do mikrofonu, co miało być trochę śmieszne, a zarazem przełamywać motyw znany z melodii francuskich z lat 60. Uśmialiśmy się więc podczas nagrywania tego parlando. Teledysk powstał w warszawskiej hali w dniu, kiedy po raz pierwszy tej zimy spadł śnieg, było więc bardzo zimno. Proszę zwrócić uwagę na nasze stroje – Ania jest w uniformie, ja we wzorzystej koszuli - tak więc to dwoje poważnych na co dzień ludzi ubranych w dosyć kiczowate stroje, a to wszystko, żeby delikatnie puścić oko do widza, wpasować się w klimat lekkiej komedii i nie brać tego na poważnie, choć do pracy podeszliśmy już całkiem serio. Z Anią Rusowicz fantastycznie się współpracuje, jest moją dobrą koleżanką od wielu lat. Występowaliśmy razem wielokrotnie, rozumiemy się bez słów, a praca z nią jest ogromną przyjemnością. - mówi Sławek Uniatowski.

„Miszmasz czyli Kogel Mogel 3” to ciąg dalszy przygód Kasi, ekscentrycznej rodziny Wolańskich i pozostałych bohaterów kultowych komedii „Кogel Mogel”. Główna bohaterka Kasia (Grażyna Błęcka-Kolska) nadal mieszka we wsi Brzózki i walczy z niechcianym zalotnikiem Staszkiem Kolasą. Do Polski wraca niespodziewanie jej syn Marcin (Nikodem Rozbicki) i od razu wpada w kłopoty. Chłopak ma pomysł na niecodzienny biznes… W tym czasie w Warszawie w rodzinie Wolańskich wybucha kryzys. Wolańska (Ewa Kasprzyk) – celebrytka i słynna sekstrenerka – wydaje kontrowersyjną książkę. Jej bliscy – mąż (Zdzisław Wardejn) i córka Agnieszka (Aleksandra Hamkało) – buntują się i uciekają z domu. Postanawiają najpierw odwiedzić Piotrusia (Maciej Zakościelny), który dziś wiedzie wygodne życie u boku żony Marleny (Katarzyna Skrzynecka). Następnie ruszają w nieznane, a finał tej wycieczki znów przejdzie do legendy!