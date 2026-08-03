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Hitowy serial kryminalny wrócił na antenę. Emisja codziennie

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 11:00
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"FBI"
"FBI"/Materiały prasowe
W polskiej telewizji już dziś zadebiutuje czwarty sezon niezwykle popularnego i dobrze ocenianego przez krytyków amerykańskiego serialu kryminalnego "FBI". Serial będzie emitowany codziennie w dni powszednie, od poniedziałku do piątku. Na którym kanale i w jakich godzinach będzie można oglądać nowy sezon hitu?

Czwarty sezon serialu "FBI" pojawi się na kanale ZOOM już dziś, 3 sierpnia, o godz. 18:00. Nowe odcinki będą emitowane w dni powszednie, od poniedziałku do piątku o tej samej godzinie.

O czym jest serial?

W serialu elitarny zespół agentów nowojorskiego biura FBI staje do walki z terroryzmem, mafią i najgroźniejszymi przestępcami. Inteligencja, technologia i odwaga to ich codzienne narzędzia. Gdy stawką jest życie – oni nie mogą się pomylić.

Twórcy serialu kładą duży nacisk na pokazanie, jak nowoczesna technologia i specjalistyczna wiedza łączą się z instynktem agentów w celu ochrony bezpieczeństwa całego kraju.

O czym jest czwarty sezon?

Czwarty sezon składa się z 21 odcinków. Nowa seria skupia się na życiu prywatnym agentów, dzięki czemu osobiste wątki bohaterów wysuwają się na pierwszy plan. Fabuła nie zwalnia tempa, a zespół zmierzy się m.in. z zamachami bombowymi, seryjnymi morderstwami oraz sprawami o skali międzynarodowej. W czwartej serii wyraźnie zmienia się też dynamika w grupie. Wpływa na to nie tylko rozwój relacji między dotychczasowymi partnerami, ale również pojawienie się nowej postaci agentki Niny Chase.

Kto występuje w serialu?

W rolach głównych występują Zeeko Zaki ("Six", "24: Dziedzictwo", "Bez miłości ani słowa") jako agent Omar Adom Zidan oraz Missy Peregrym ("Spadaj!", "Nowe gliny", "Na szlaku") jako agentka Maggie Bell, a towarzyszą im Jeremy Sisto ("Słodkie zmartwienia", "Droga bez powrotu", "Pokerowa zagrywka"), Alana De La Garza ("Prawo i porządek", "Tajemnice Smallville", "Zabójcze umysły") i Shantel VanSanten ("Strzelec", "The Boys", "For All Mankind") w roli agentki Niny Chase.

Kto stoi za serialem?

Serial "FBI" został stworzony przez twórców kultowej już serii "Prawo i porządek", na czele z Dickiem Wolfem, i doczekał się już dziewięciu sezonów realizowanych oryginalnie dla telewizji CBS.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: serial kryminalnynowy sezonczwarty sezonFBI
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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