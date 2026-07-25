Ten kryminał ma już siedem sezonów. Polacy obejrzą dziś finał pierwszej serii

Odcinki siódmy i ósmy pierwszego sezonu serialu "Zabójcze tropiki" zostaną wyemitowane dziś, 25 lipca, o godz. 20:00 na antenie Romance TV. To ostatnie odcinki pierwszej serii.

O czym jest serial?

Pomiędzy turkusowym morzem, bujną dżunglą i drgającym od gorąca powietrzem rozpoczyna się nowe dochodzenie. To początek wciągającego serialu kryminalnego "Zabójcze tropiki", który w porywający sposób łączy wakacyjną idyllę z mroczną zbrodnią. Komisarka Mélissa Sainte-Rose (Sonia Rolland) prowadzi dochodzenia wspólnie z koleżanką Gaelle (Béatrice de la Boulaye), jako duet przeciwieństw, który doskonale się dopełnia. Pracują na Martynice, tam, gdzie raj skrywa mroczne tajemnice. Gęsta atmosfera, pasjonująca narracja i nutka karaibskiej swobody – właśnie to czeka na widzów Romance TV już od lipca.

Harmonogram emisji