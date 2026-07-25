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Ten kryminał ma już siedem sezonów. Polacy obejrzą dziś finał pierwszej serii

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 07:00
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"Zabójcze tropiki"
"Zabójcze tropiki"/Materiały prasowe
Już dziś jeden z polskich kanałów telewizyjnych wyemituje dwa finałowe odcinki pierwszego sezonu francuskiego serialu kryminalnego "Zabójcze tropiki". Widzowie dostają idealną letnią propozycję łączącą ciekawe kryminalne zagadki z pięknymi krajobrazami Martyniki. Serial doczekał się już siedmiu sezonów i cieszy się bardzo dobrymi opiniami fanów kryminałów nie tylko we Francji. Gdzie mogą go oglądać Polacy?

Odcinki siódmy i ósmy pierwszego sezonu serialu "Zabójcze tropiki" zostaną wyemitowane dziś, 25 lipca, o godz. 20:00 na antenie Romance TV. To ostatnie odcinki pierwszej serii.

O czym jest serial?

Pomiędzy turkusowym morzem, bujną dżunglą i drgającym od gorąca powietrzem rozpoczyna się nowe dochodzenie. To początek wciągającego serialu kryminalnego "Zabójcze tropiki", który w porywający sposób łączy wakacyjną idyllę z mroczną zbrodnią. Komisarka Mélissa Sainte-Rose (Sonia Rolland) prowadzi dochodzenia wspólnie z koleżanką Gaelle (Béatrice de la Boulaye), jako duet przeciwieństw, który doskonale się dopełnia. Pracują na Martynice, tam, gdzie raj skrywa mroczne tajemnice. Gęsta atmosfera, pasjonująca narracja i nutka karaibskiej swobody – właśnie to czeka na widzów Romance TV już od lipca.

Harmonogram emisji

  • "Zabójcze tropiki - L’anse d’Arlet" – premiera: 4 lipca, godz. 20:00 – Mélissa Sainte-Rose podejmuje śledztwo jako nowa komendantka policji na Martynice. Na plaży tej karaibskiej wyspy zostają znalezione zwłoki 17-letniej uczennicy.
  • "Zabójcze tropiki - La Cherry" – premiera: 4 lipca, godz. 21:00 – śledcza Mélissa Sainte-Rose raz po raz ściera się ze swoją koleżanką Gaëlle z powodu odmiennych wizji ich pracy. Tymczasem na obie czeka już kolejna sprawa: w sieci rybackiej zostają znalezione zwłoki kobiety.
  • "Zabójcze tropiki - Las Reculée" – premiera: 11 lipca, godz. 20:00 – Gäelle i Mélissa badają ciało kobiety znalezione w lesie. Odkrywają na zwłokach ślady zadrapań, które zostają powiązane z mroczną leśną legendą.
  • "Zabójcze tropiki - Trénelle Citron" – premiera: 11 lipca, godz. 21:05 – Mélissa zostaje wezwana na miejsce zbrodni. Znajduje tam ciało mężczyzny. Istnieje podejrzenie, że motywem zabójstwa była nienawiść, ponieważ denat był homoseksualistą.
  • "Zabójcze tropiki - Anse Caffard" – premiera: 18 lipca, godz. 20:00 – Mélissa i Gaëlle prowadzą śledztwo w sprawie zastrzelonego ojca rodziny. Odkrywają, że denat prowadził podwójne życie.
  • "Zabójcze tropiki - Balata" – premiera: 18 lipca, godz. 21:05 – w ogrodzie botanicznym la Balata znaleziono zwłoki botanika Sébastiena Kermela. Jego ciężarnej żony nie można odnaleźć.
  • "Zabójcze tropiki - Diament" – premiera: 25 lipca, godz. 20:00 – na skraju lasu znaleziono zwłoki Annabelle Delisse, dyrektorki luksusowego hotelu. Córka denatki powinna przebywać na wakacyjnym obozie, ale Mélissie i Gaëlle nie mogą jej odnaleźć.
  • "Zabójcze tropiki - Grande Anse - Wielka zatoka" – premiera: 25 lipca, godz. 21:05 – Gaëlle jest na imprezie na łodzi. Słyszy strzał. Gdy zauważa racę nad wodą, natychmiast udaje się na statek, gdzie znajduje zastrzelonego mężczyznę.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: serial kryminalnyfinałowy odcinekRomance TVpierwszy sezon
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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