W kinach zarobił 130 milionów. Kinowy hit akcji błyskawicznie w abonamencie

Film "Mortal Kombat II" pojawił się w polskich kinach w pierwszej połowie maja, a już od dziś, 24 lipca, raptem dwa i pół miesiąca później, jest dostępny dla abonentów platformy streamingowej HBO Max.

O czym jest film?

"Mortal Kombat II" to najnowsza filmowa odsłona kasowej serii gier wideo w całej swej brutalnej chwale. Tym razem ulubieńcy widzów, z udziałem samego Johnny'ego Cage'a, stają do walki w ostatecznych, pozbawionych hamulców krwawych zmaganiach, żeby obalić mroczne rządy Shao Kahna, zagrażające istnieniu Ziemi i jej obrońców.

Kto występuje w filmie?

W rolę Johnny'ego Cage'a wciela się uwielbiany przez widzów Karl Urban, a towarzyszą mu Adeline Rudolph, Jessica McNamee, Josh Lawson, Ludi Lin, Mehcad Brooks, Tati Gabrielle, Lewis Tan, Damon Herriman oraz Chin Han, Tadanobu Asano w roli lorda Raidena, Joe Taslim jako Bi-Han i Hiroyuki Sanada w rolach Hanzo Hasashiego i Skorpiona.

Kto stoi za filmem?

Reżyserem widowiska, podobnie jak w przypadku wybuchowej adaptacji z 2021 roku, jest Simon McQuoid. Autorem scenariusza jest Jeremy Slater, który oparł się na grze wideo stworzonej przez Eda Boona i Johna Tobiasa.

Do McQuoida dołączyli także autor zdjęć Stephen F. Windon, scenograf Yohei Taneda, montażysta Stuart Levy i projektantka kostiumów Cappi Ireland. Za casting odpowiada Rich Delia, a za skomponowanie muzyki – Benjamin Wallfisch.

Producentami są James Wan, Todd Garner, E. Bennett Walsh, Toby Emmerich i Simon McQuoid, natomiast producenci wykonawczy to Michael Clear, Judson Scott, Jeremy Slater, Ed Boon i Lawrence Kasanoff. Dystrybutorem filmu jest Warner Bros. Pictures.