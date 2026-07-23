Burza wokół filmu o ikonach PRL. Scenarzysta wycofuje nazwisko i mówi o szantażu

Film "Nasza rewolucja. Historia miłości Gajki i Jacka Kuroniów" wejdzie do kin 11 listopada 2026 roku – roku, w którym przypada pięćdziesiąta rocznica wydarzeń czerwcowych i powstania KOR.

Scenarzysta: Uznałem to za szantaż

Maciej Pisuk, autor pierwotnej wersji scenariusza filmu "Nasza rewolucja...", wycofał swoje nazwisko z napisów końcowych.

Scenarzysta zarzuca producentowi filmu, Robertowi Kijakowi z należącej do Grupy Agora firmy Next Film, niewywiązanie się z umowy, zgodnie z którą miał otrzymać zwrot praw autorskich do swojej wersji scenariusza.

Otrzymałem zaproszenie na kolaudację "Naszej rewolucji", ale go nie przyjąłem – mówi w rozmowie z serwisem Press.pl Maciej Pisuk. Prezes Next Filmu Robert Kijak nie wywiązał się z zawartej w ubiegłym roku umowy, według której za pomoc w pracach nad scenariuszem na ostatnim etapie miałem dostać zwrot praw autorskich do pierwotnej jego wersji. Zaprosił mnie na kolaudację, wyraźnie dając do zrozumienia, że od mojej oceny filmu i ewentualnej zgody na publikację mojego nazwiska w napisach końcowych uzależnia decyzję o przywróceniu praw autorskich do pierwotnej wersji scenariusza, który mógłby się stać podstawą scenariusza telewizyjnego lub książki poświęconej Gajce i Jackowi Kuroniom. Uznałem to za szantaż, więc podjąłem ostateczną decyzję o wycofaniu swojego nazwiska z napisów końcowych. Zwrotu praw do pierwotnej wersji scenariusza będę dochodził na drodze prawnej – dodaje Pisuk.

To właśnie scenarzysta był inicjatorem nakręcenia filmu o Kuroniach W 2019 roku podpisał z Next Filmem umowę dotyczącą opracowania scenariusza, a trzy lata później przekazał firmie scenariusz. "Jednak w marcu 2025 roku Robert Kijak wręczył Maciejowi Pisukowi zmienioną wersję scenariusza. Pisuk uważa, że tekst, który wtedy dostał, zawierał liczne błędy. Wskazywał, że wprowadzone zmiany m.in. godziły w postać Grażyny Kuroniowej" – informuje Press.pl. To był powód, dla którego zażądałem wycofania swojego nazwiska – zdradza scenarzysta.

Pisuk zaznacza, że Kijak poprosił go o wskazanie najbardziej rażących błędów, które znalazły się w scenariuszu. Zgodziłem się pomóc reżyserowi (Piotrowi Domalewskiemu – przyp. red.) w zamian za zwrot praw do mojej autorskiej wersji scenariusza – mówi Pisuk Pressowi, dodając, że ma na to osobną umowę.

Jednak prezes Next Filmu miał nagle wycofać się z tej umowy. Nie taka była moja umowa z Robertem Kijakiem. Zgodziłem się pomóc uratować projekt, który on popsuł, ingerując w napisany przeze mnie scenariusz. Po raz kolejny prezes Next Filmu złamał ustalenia, próbując wymusić na mnie, bym firmował swoim nazwiskiem film, który bez jego destrukcyjnych działań byłby na pewno lepszy. Uznaję to za próbę szantażu – podkreśla Maciej Pisuk.

Kto gra Jacka i Grażynę Kuroniów?

W rolę Jacka Kuronia wcielił się jeden z najbardziej wszechstronnych polskich aktorów, niezwykle ceniony za role komediowe i dramatyczne Arkadiusz Jakubik ("Informacja zwrotna", "Klangor", "Dom zły").

Natomiast odtwórczyni roli Grażyny "Gajki" Kuroń to nie mniej znakomita Magdalena Popławska, która miała już okazje grać wybitną polską postać historyczną, występując w tytułowej roli w serialu "Osiecka". Aktorka ma za sobą także doskonałe występy teatralne i hity streamingu ("Prime Time", "Brokat", "Rozwodnicy").

Kto reżyseruje film o Kuroniach?

Za kamerą filmu "Bez ciebie mnie nie będzie. Historia Jacka i Gajki Kuroniów" stanął wielokrotnie nagradzany Piotr Domalewski ("Cicha noc", "Jak najdalej stąd", "Hiacynt").

O czym jest film?

"Film opowie historię małżeństwa Kuroniów w latach 80. w czasach w działalności Solidarności. Fabuła skupi się nie tylko na przedstawieniu ich wkładu w budowanie wolności państwa i obywateli, ale też pokaże ich osobiste koszty, jakie ponieśli w trakcie tej walki" – informował Filmweb w kwietniu 2025 roku.

Z kolei według komunikatu dystrybutora, firmy Next Film, "Nasza rewolucja. Historia miłości Gajki i Jacka Kuroniów" to "opowieść o miłości, która wymyka się marzeniom. Ale taka miłość się zdarzyła. I zmieniła świat".

"Nasza rewolucja" to historia miłości silniejszej niż strach, represje i polityczna przemoc. To opowieść o dwojgu ludziach, którzy wierzyli, że razem mogą zmieniać świat – i którzy tę wiarę potrafili przekuć w działanie. On – charyzmatyczny, bezkompromisowy, gotowy zapłacić najwyższą cenę za swoje przekonania. Ona – odważna, pełna ciepła i determinacji, cicha siła stojąca u podstaw wspólnej walki. Ich uczucie jest jej sercem i motorem.

W tle ich relacji rozgrywają się kluczowe wydarzenia najnowszej historii Polski: protesty robotnicze, narodziny opozycji demokratycznej, działalność Komitetu Obrony Robotników, inwigilacja, więzienie i dramat stanu wojennego. Kamera prowadzi widza od intymnych chwil domowego życia po momenty historycznej próby, w których prywatność ustępuje miejsca odpowiedzialności za innych. Mieszkanie bohaterów staje się przestrzenią konspiracji, a codzienność – nieustannym wyborem między bezpieczeństwem a solidarnością.

Film pokazuje, jak wielka idea splata się z intymnością i jak życie prywatne staje się częścią historii. To poruszający portret dwojga ludzi, którzy udowodnili, że miłość może być aktem odwagi i że bywa siłą zdolną zmieniać bieg wydarzeń – informował z kolei TVN, koproducent filmu.