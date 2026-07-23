Dziennik Gazeta Prawana logo

"Violetta Villas" na nowych zdjęciach. Sandra Drzymalska olśniewa

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 10:00
Ten tekst przeczytasz w 5 minut
Sandra Drzymalska jako Violetta Villas
Sandra Drzymalska jako Violetta Villas/Kino Świat
Ujawniono nowe zdjęcia z filmu "Violetta Villas", długo wyczekiwanej produkcji o legendarnej postaci polskiej sceny muzycznej, w którą wciela się olśniewająca Sandra Drzymalska. Za charakteryzację aktorki odpowiada zespół nominowany do tegorocznych Oscarów za Najlepszą Charakteryzację w filmie "Brzydka siostra" – Anne Cathrine Sauerberg i Thomas Foldberg.

Film "Violetta Villas" trafi do kin 27 listopada 2026 roku.

Nowe zdjęcia

Dystrybutor zaprezentował nowe zdjęcia autorstwa Roberta Janowskiego. Trzeba przyznać, że praktycznie w każdym kadrze Sandra Drzymalska w roli Violetty Villas prezentuje się olśniewająco.

Sandra Drzymalska jako Violetta Villas
Sandra Drzymalska jako Violetta Villas/Robert Jaworski
Sandra Drzymalska jako Violetta Villas
Sandra Drzymalska jako Violetta Villas/Robert Jaworski
Sandra Drzymalska jako Violetta Villas
Sandra Drzymalska jako Violetta Villas/Robert Jaworski
Sandra Drzymalska jako Violetta Villas
Sandra Drzymalska jako Violetta Villas/Robert Jaworski

Pierwszy zwiastun

Pierwszy zwiastun pojawił się nieprzypadkowo w Dzień Matki. Gdyby pokusić się o stworzenie listy najpiękniejszych piosenek o Mamie, utwór Violetty Villas znalazłby się z pewnością w czołówce zestawienia. "Do ciebie, mamo", znany również jako "List do matki" to bez wątpienia jeden z najbardziej poruszających utworów w repertuarze piosenkarki, ponadczasowa kompozycja o miłości, tęsknocie i potrzebie bliskości, która od dekad wzrusza kolejne pokolenia słuchaczy.

Utwór powstał na początku lat 60. specjalnie dla Violetty Villas. Muzykę skomponował Adam Skorupka, a słowa napisali Mirosław Łebkowski i Stanisław Werner, ale prawdziwe arcydzieło zrobiła z niego sama artystka. Kiedy śpiewała słowa: "Mamo, nie myśl, że się skarżę, żal mi tylko marzeń, dziecięcych dni, moich dni...", publiczność szalała z zachwytu, a łzy lały się strumieniami. Sama artystka powiedziała w jednym z wywiadów: Kiedy śpiewam, zapominam o całym świecie, jestem tylko z moimi uczuciami.

Utwór "Do ciebie, mamo" to piękna pieśń o tęsknocie do czasów, które minęły, a tkwią w naszej pamięci jako najpiękniejsze chwile, do których wracamy z rozrzewnieniem. Mało kto w trakcie słuchania utworu nie poczuje takiej wewnętrznej tęsknoty – niezależnie, czy to kobieta, czy mężczyzna. Ja również do takich osób należę – wyznaje Krzysztof Gospodarek, syn artystki i koproducent filmu.

Kto stoi za filmem?

Za reżyserię odpowiada Karolina Bielawska – autorka nagradzanego dokumentu "Mów mi Marianna", uhonorowanego m.in. Złotym Rogiem na Krakowskim Festiwalu Filmowym oraz wyróżnieniami w Locarno, Lizbonie i Sankt Petersburgu. Reżyserka została również nominowana również do Paszportu "Polityki". Producentem jest odnosząca sukcesy międzynarodowe firma producencka Lava Films, znana m.in. z głośnego filmu "Dziewczyna z igłą".

Koproducentami "Violetty Villas" są Krzysztof Gospodarek, EC1 Łódź – Miasto Kultury, Mazowiecki Instytut Kultury i Instytucja Filmowa Silesia Film oraz bułgarski Contrast Films. Film powstaje przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz Bułgarskiego Funduszu Filmowego. Trafi na ekrany kin w całej Polsce dzięki KINO ŚWIAT.

Jesteśmy dumni, że jako dystrybutor filmu łączymy siły z utalentowaną ekipą filmu "Violetta Villas". Dzięki tej współpracy polscy widzowie zobaczą historię tak spektakularną i pełną emocji, jak sama artystka, o której film opowiada. Jestem przekonana, że film o Violetcie Villas stanie się kinowym hitem tej jesieni i porwie publiczność od pierwszej minuty – mówi Dorota Eberhardt, prezes Kino Świat.

Zdjęcia realizowane były w Polsce (na Śląsku i w Warszawie) oraz w Bułgarii.

Kto występuje w filmie?

W główną rolę wcieli się Sandra Drzymalska – jedna z najbardziej obiecujących aktorek młodego pokolenia, znana z ról w filmach "Simona Kossak" i "Biała odwaga", a także nadchodzącej "Lalki".

W gwiazdorskiej obsadzie znaleźli się także Jowita Budnik, Mateusz Banasiuk, Borys Szyc, Dorota Kuduk, Cezary Łukaszewicz, Christo Szopov, Antoni Rembelski, Antoni Tyszkiewicz oraz Kazik Radziejewski.

Za charakteryzację Sandry Drzymalskiej jako Violetty Villas odpowiada zespół nominowany do tegorocznych Oscarów za Najlepszą Charakteryzację w filmie "Brzydka siostra" – Anne Cathrine Sauerberg i Thomas Foldberg.

O czym jest film?

"Violetta Villas" to historia najsłynniejszej w historii polskiej divy muzycznej, którą talent i pasja wyniosły na największe sceny Paryża i Las Vegas, opowiedziana z perspektywy jej syna – mimowolnego świadka narodzin i upadku gwiazdy.

Nasz film opowiada o postaci absolutnie ikonicznej. Violetta Villas była i pozostaje zjawiskiem bez precedensu – niekwestionowaną diwą, której osobowość i talent są rozpoznawalne dla kilku pokoleń Polaków. To nie tylko legenda muzyki, ale trwały element polskiej popkultury. Pierwsze 10 lat jej kariery to historia spektakularnego sukcesu: dziewczyna z małego miasteczka dzięki talentowi i uporowi trafia na sceny paryskiej Olimpii i Las Vegas, występując obok Edith Piaf, Franka Sinatry czy Paula Anki. W tamtym czasie była artystką światowego formatu, wyprzedzającą swoje czasy. Jednocześnie jest to opowieść o cenie sławy, film pokazuje Violettę jako człowieka z krwi i kości – kobietę, matkę, artystkę. Skupiamy się na dekadzie, w której rodzi się legenda i pojawiają się pierwsze pęknięcia, opowiadając tę historię z perspektywy bliskiej, intymnej i wolnej od tabloidowych uproszczeń – mówią producenci filmu Agnieszka Wasiak i Mariusz Włodarski z Lava Films.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: polski filmsandra drzymalskabiografiaVioletta Villas
Powiązane
"Klara. Rewolucja"
Polski megahit serialowy powraca. To adaptacja bestsellerowych książek
"Ojczyzna"
Film Polaka to nie tylko arcydzieło. Doskonale poradził sobie w kinach
"Władcy Wszechświata"
"Na potęgę Posępnego Czerepu!". Nowy He-Man błyskawicznie w streamingu
Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraBurza wokół filmu o ikonach PRL. Scenarzysta wycofuje nazwisko i mówi o szantażu »
Zobacz
|
Czy obcinać liście piwonii po przekwitnięciu?
Kiedy ścinać liście piwonii po przekwitnięciu? Czy obcinać liście piwonii na zimę?
Quiz z seriali PRL
Trudny quiz z seriali PRL. 20/20 tylko dla orłów
chrzan można sadzić w marcu
Szybka ulga dla wątroby i jelit. Wystarczy odrobina tego warzywa
Józef Peruga
87-letni Józef Peruga nie zdał matury. "Zostałem znowu skrzywdzony, będę się odwoływał". Jest reakcja OKE
Chiński samochód elektryczny Geely E2 podczas prezentacji dla polskich dziennikarzy
Oto nowy hit dla polskiej rodziny. Ma 116 KM i napęd na tył. Ile kosztuje?
Tankowanie paliwa do samochodu
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach w Polsce. Po 23 lipca benzyna 95, LPG i diesel po tyle. Oto najnowsze zestawienie
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj