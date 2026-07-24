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Nowy brytyjski serial w polskiej telewizji. Krytycy: To mocny thriller

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
57 minut temu
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"Zaproszona"
"Zaproszona"/Materiały prasowe
Już dziś w polskiej telewizji zadebiutuje "dobrze poprowadzony thriller", który ogląda się "z prawdziwą przyjemnością" – tak opisali serial "Zaproszona" brytyjscy krytycy. Produkcja opowiada o losach młodej sprzątaczki i jej nowej, zamożnej pracodawczyni. Między kobietami szybko zawiązuje się przyjaźń. Z czasem relacja zaczyna jednak skręcać na niepokojące tory. Jakie będą jej konsekwencje? Gdzie i o której godzinie nastąpi premiera nowego serialu?

Premiera pierwszego odcinka serialu "Zaproszona" odbędzie się dziś, w piątek, 24 lipca o godz. 21:00 w BBC First. Kolejne odcinki będą emitowane co tydzień o tej samej porze; powtórki odcinków będzie można oglądać w czwartki o godz. 23:10. Produkcja będzie także dostępna w BBC Playerze.

Kto stoi za serialem?

"Zaproszona" ("The Guest") to serial autorstwa Matthew Barry'ego. Za reżyserię odpowiada Ashley Way. Duet współpracował już przy okazji nagrodzonego statuetką BAFTA Cymru serialu "Men Up".

Kto występuje w serialu?

W role główne wcielają się Gabrielle Creevy ("Black Doves") i Eve Myles ("Zaczęło się w środę"). W serialu występują też Sion Daniel Young, Clive Russell, Emun Elliott, Julian Lewis Jones czy Joseph Ollman.

O czym jest serial?

W nowym, czteroodcinkowym thrillerze twórcy postanowili opowiedzieć historię młodej sprzątaczki, jej pracodawczyni i łączącej obie kobiety relacji.

Ria jest młoda. Pracuje jako sprzątaczka. Wraz z poznanym jeszcze w szkole chłopakiem nielegalnie wynajmuje małe mieszkanie. Bezrobocie partnera mocno odbija się na jej sytuacji finansowej. Dziewczyna nie jest pewna, czego chciałaby od życia i nigdy nie miała sposobności, by na dobre się nad tym zastanowić. Kiedy zaczyna sprzątać dla Fran, bogatej bizneswoman z sukcesami, wkracza w świat, o którym dotąd mogła tylko marzyć.

Ria jest pod ogromnym wrażeniem swojej pracodawczyni. Między kobietami szybko zawiązuje się przyjaźń. Fran zachęca Rię do przejęcia kontroli nad życiem. Jedna z jej rad kończy się jednak tragicznie. Życie obu kobiet zaczyna splatać sieć tajemnic i kłamstw. Rozpoczyna się pełna manipulacji gra.

Krytycy: Mocny thriller

Jeszcze przed polską premierą serial "Zaproszona" ukazał się na rynkach brytyjskim i amerykańskim. W artykule dla "Timesa" opisano go jako "dobrze napisany i poprowadzony thriller". Sposób budowania napięcia w "Zaproszonej" porównano tam do tego, jaki można było spotkać w "Line of Duty - Wydziale wewnętrznym" – serialu, który wielu uznaje za jedną z najlepszych produkcji ostatniej dekady.

"Times" chwalił też grę aktorską głównych bohaterek. "(Eve) Myles i (Gabrielle) Creevy błyszczą w rolach dwóch kobiet z intensywną, niezdrową relacją" – przekonywał dziennik. Pozytywnie o aktorkach pisał także "The Telegraph". W ocenie gazety zostały one "idealnie obsadzone". O dynamice relacji wspomniał również "The Guardian". "W miarę jak przyjaźń Fran i Rii staje się bardzie intensywna i bardziej pokręcona, pytanie o wiążące się z nią niebezpieczeństwo staje się coraz bardziej palące" – zaznaczył.

Sam serial zdaniem "Guardiana" to produkcja, którą ogląda się "z prawdziwą przyjemnością". "Jeśli szukacie czegoś do obejrzenia, to mocna propozycja" – oceniła z kolei krótko brytyjska edycji magazynu "Grazia".

"Zabójczo dobre lato"

Premierę serialu "Zaproszona" zaplanowano w ramach "Zabójczo dobrego lata" – specjalnego, wakacyjnego pasma BBC First. Przez cały lipiec i sierpień, codziennie od godz. 21:00 można oglądać tam wciągające seriale policyjne i kryminalne. Obecnie stacja emituje również nowe odcinki "My Life is Murder" czy "McDonald i Dodds".

W sierpniu w ramach "Zabójczo dobrego lata" premierowo obejrzeć będzie można piąty sezon serialu "Harry Wild" oraz seriale "Po powodzi" ("After the Flood") i "Zbrodnie na Szetlandach" ("Shetland"). Już 6 sierpnia BBC First rozpocznie też emisję wielokrotnie nagradzanego serialu "Line of Duty - Wydział wewnętrzny". W sierpniu pokazane zostaną dwa pierwsze sezony. Kolejne sezony będą emitowane sukcesywnie w tym samym paśmie.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: serial kryminalnyBBCthrillernowy serial
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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