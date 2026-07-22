Nowy thriller akcji z kultowego cyklu. Polski aktor w obsadzie serialu

Serial "Apollo w ogniu" ("Apollo Has Fallen") zadebiutuje jeszcze w tym roku w serwisie CANAL+.

Trylogia "W ogniu"

Trylogia "W ogniu" (ang. "Has Fallen") na stałe wpisała się do kanonu współczesnego kina akcji. Wszystkie trzy filmy ("Londyn w ogniu", "Olimp w ogniu", "Świat w ogniu") zdobyły uznanie widzów na całym świecie dzięki widowiskowym scenom, dynamicznemu tempu i spektakularnym efektom specjalnym, osiągając przy tym znaczący sukces komercyjny.

Popularność franczyzy zaowocowała w 2024 roku jej pierwszą telewizyjną odsłoną – ośmioodcinkowym serialem "Paryż w ogniu" ("Paris Has Fallen"), którego akcja przeniosła się do stolicy Francji. Serial zachował wszystkie znaki rozpoznawcze filmowej serii: intensywną akcję, wysokie tempo, napięcie i widowiskowe sceny. "Apollo w ogniu" stanowi drugi sezon tej produkcji, choć znajomość pierwszego sezonu nie jest niezbędna, by dobrze bawić się przed ekranem, traktując widowisko jako odrębny byt.

O czym jest serial?

Kiedy pozornie rutynowa operacja inwigilacyjna w Libii wymyka się spod kontroli, agentka MI6 Zara Taylor i były funkcjonariusz ochrony Vincent Taleb zmuszeni są ponownie połączyć siły. Razem odkrywają rozległy spisek zaaranżowany przez bezwzględnego Jurija Miszkina, mający na celu uwolnienie śmiertelnego wirusa zdolnego zniszczyć Europę. W miarę jak zagrożenie rozprzestrzenia się z libijskiego wybrzeża na stolice europejskich miast, Zara i Vincent zostają wciągnięci w nieustanny wyścig z czasem w świecie skompromitowanych agentów, prywatnych bojówek i skrywanych tajemnic.

Kto występuje w serialu?

W swoich rolach powracają Ritu Arya jako nieustraszona agentka MI6 Zara Taylor oraz Tewfik Jallab, wcielający się ponownie w postać Vincenta Taleba, byłego oficera ochrony osobistej. Do znakomitej międzynarodowej obsady dołączają również uznani aktorzy, tacy jak Richard Dormer, Charlotte Spencer, Arthur Darvill i Jacek Koman, polski aktor znany m.in. z "Konklawe", "Top of the Lake" i "Moulin Rouge!".

Kto stoi za serialem?

Za warstwę fabularną nowego sezonu odpowiada ponownie brytyjski scenarzysta Howard Overman ("Wojna światów", "Misfits"). Głównym reżyserem projektu został David Caffrey ("Alienista"), a współreżyseruje Alice Troughton ("Boat Story", "Baghdad Central").