Nowy polski film wyróżniony na świecie. To thriller wojenny od słynnego reżysera

Film "Dziki, dziki wschód" pojawi się w polskich kinach już jesienią 2026 roku.

O czym jest film?

Sroga zima 1943 roku. Do sennego miasteczka na wschodzie Polski przybywa Wolff, tajemniczy urzędnik z Berlina. Pilnie strzeże powodów swojej wizyty, ale sama jego obecność szybko burzy spokój w Małym Zalesiu. Atmosfera nieufności i zagrożenia narasta. Każdy ma swoje sekrety, a pogłoski o zaginionym złocie sprawiają, że granica między prawdą a kłamstwem zaczyna się zacierać.

"Dziki, dziki wschód" to mroczny thriller osadzony w realiach II wojny światowej – opowieść o ludziach uwikłanych w dramatyczne wybory, gdzie stawką jest życie, a każda decyzja niesie realne konsekwencje.

Kto występuje w filmie?

W obsadzie filmu znalazła się plejada znakomitych aktorów, a wśród nich Itay Tiran ("Demon", "Liban", "Biegnij, chłopcze, biegnij"), Robert Więckiewicz ("Vinci", "Pod Mocnym Aniołem", "Wałęsa. Człowiek z nadziei"), Joanna Kulig ("Zimna wojna", "Ołowiane dzieci", "Proud"), Piotr Trojan ("Johnny", "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy", "Diabeł"), Janusz Chabior ("Służby specjalne", "Botoks", "Polityka"), Jan Bülow ("Odcięci", "W rytmie marzeń", "Wanja"), Jacek Beler ("W nich cała nadzieja", "Inni ludzie", "Pan Samochodzik i templariusze"), Oleksandr Yatsentyuk ("Pamfir"), Jacek Koman ("Konklawe", "Scheda", "Heweliusz") czy Magdalena Różczka ("Heweliusz", "Matki Pingwinów", "Rojst").

Kto stoi za filmem?

"Dziki, dziki wschód" jest najnowszym filmem Jana Holoubka, reżysera takich produkcji jak "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy", "Wielka woda" i "Heweliusz".

Za produkcję filmu odpowiadają: Madants – Klaudia Śmieja-Rostworowska, Bogna Szewczyk-Skupień ("Silent Twins", "High Life", "Pamfir", "Inni ludzie"), Jan Holoubek oraz Extreme Emotions – Ewa Puszczyńska ("Strefa interesów", "Zimna wojna", "Ida").

Koproducentami są: TVN Warner Bros. Discovery, Adam Gudell z Moderator Inwestycje, Filipa Friedmann oraz Michał Wawrzynowicz, Wytwórnia Filmów Fabularnych we Wrocławiu oraz Dolnośląskie Centrum Filmowe.

Film dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Produkcja jest współfinansowana przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, Samorząd Województwa Dolnośląskiego oraz Gminę Wrocław, we współpracy z Mid March Media. Obsługę produkcyjną na Łotwie zapewnia Alise Gelze z White Picture.

Wyróżnienie na świecie

Nowy film Jana Holoubka "Dziki, dziki wschód" został zakwalifikowany do prestiżowego konkursu Platform podczas tegorocznego Toronto International Film Festival (TIFF), gdzie będzie miał swoją światową premierę. Sekcja Platform to jedyny konkursowy program festiwalu w Toronto, poświęcony twórcom o wyrazistej autorskiej wizji i oryginalnym języku filmowym. Wszystkie prezentowane w niej tytuły rywalizują o Platform Award, przyznawaną przez międzynarodowe jury.

Udział w konkursie Platform to jedno z najważniejszych międzynarodowych wyróżnień dla filmu jeszcze przed jego premierą. Program od lat prezentuje dzieła twórców, którzy wyznaczają nowe kierunki we współczesnym kinie, a obecność filmu "Dziki, dziki wschód" wśród wyselekcjonowanych tytułów jest znaczącym sukcesem dla jego twórców i producentów.

51. Edycja Toronto International Film Festival startuje 10 września i tradycyjnie będzie jednym z najważniejszych wydarzeń światowego kalendarza filmowego, przyciągając twórców, krytyków oraz przedstawicieli branży filmowej z całego świata.

Konkurs w Gdyni

Zaraz po światowej premierze film zobaczą pierwsi widzowie w Polsce. "Dziki, dziki wschód" znalazł się również w Konkursie Głównym 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, gdzie będzie walczył o najważniejsze nagrody polskiego kina. Obecność filmu w Toronto i Gdyni daje mu silną pozycję w tegorocznym sezonie festiwalowym.