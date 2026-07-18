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Kradzież "Mona Lisy" się uda? Nadchodzi kryminał w międzynarodowej obsadzie

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 09:00
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Stanley Tucci w komedii kryminalnej "Plan doskonały"
Stanley Tucci w komedii kryminalnej "Plan doskonały"/Materiały prasowe
Ujawniono teaser filmu "Plan doskonały" ("Masterplan") – nadchodzącej komedii kryminalnej z nominowanym do Oscara amerykańskim aktorem Stanleyem Tuccim, wschodzącą włoską gwiazdą Simoną Tabasco oraz francuskim aktorem Victorem Belmondo. Gdzie i kiedy będzie można oglądać międzynarodowy kryminał o zuchwałej kradzieży "Mona Lisy"?

"Plan doskonały" ("Masterplan") będzie dostępny wyłącznie na platformie Prime Video od 16 października w ponad 240 krajach i terytoriach na całym świecie, w tym w Polsce.

O czym jest film?

Legendarny złodziej obiera sobie za cel Mona Lisę i rekrutuje do pomocy dwoje młodych nieznajomych – Chiarę, błyskotliwą włoską specjalistkę od cyberprzestępczości, oraz Jaya, pewnego siebie francuskiego eksperta od materiałów wybuchowych. Dopiero później wyjawia im, że są dawno zaginionym rodzeństwem, a przy okazji zdradza jeszcze jeden szczegół – to on jest ich ojcem. Wciągnięci w chaotyczne spotkanie rodzinne, o które nikt nie prosił, ta nietypowa trójka będzie musiała nauczyć się współpracować – i przy okazji się nie pozabijać – jeśli chce mieć jakiekolwiek szanse na przeprowadzenie skoku stulecia.

Kto występuje w filmie?

W rolach głównych w komedii występują nominowany do Oscara Stanley Tucci ("Diabeł ubiera się u Prady", "Nostalgia anioła", "Igrzyska śmierci"), wschodząca gwiazda Simona Tabasco ("Biały Lotos", sezon 2) oraz Victor Belmondo ("Squad 36").

Kto stoi za filmem?

Reżyserem filmu "Plan doskonały" jest Thomas Vincent ("Reacher", "Bodyguard", "Wersal. Prawo krwi"), który współtworzył scenariusz wraz z laureatem nagrody BAFTA Davidem Wolstencroftem ("Tajniacy", "Kłopotliwa sprawa"). Autorami historii są Giacomo Durzi, Alessandro Fabbri, Alberto Vignati, David Wolstencroft oraz Thomas Vincent. Film powstał jako koprodukcja Gaumont i Amazon MGM Studios, a zdjęcia realizowano w wielu lokalizacjach we Francji i we Włoszech.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Prime VideokryminałkomediaStanley Tucci
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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