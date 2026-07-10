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Pierwsza Polka w historii z szansą na telewizyjnego Oscara. Wystąpiła w najlepszym serialu

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 14:00
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Karolina Wydra (na pierwszym planie) i Rhea Seehorn w serialu "Jedyna"
Karolina Wydra (na pierwszym planie) i Rhea Seehorn w serialu "Jedyna"/Materiały prasowe
"Jedyna" ("Pluribus") to najwyżej oceniany i najchętniej oglądany serial SF tego roku. Widzowie i krytycy rzadko bywają tak zgodni. Na portalu Rotten Tomatoes nowa produkcja Vince'a Gilligana, twórcy "Breaking Bad" i "Zadzwoń do Saula", zebrała aż 99 proc. pozytywnych recenzji. Jedną z gwiazd serialu jest polska aktorka Karolina Wydra, która właśnie przeszła do historii jako pierwsza Polka z nominacja do Emmy, czyli telewizyjnego Oscara.

Serial "Jedyna" ("Pluribus") jest już dostępny na platformie Apple TV+.

Historyczna nominacja

Karolina Wydra przeszła do historii jako pierwsza Polka nominowana do Emmy – za rolę drugoplanową w serialu "Jedyna". W sumie produkcja zgarnęła cztery nominacje do telewizyjnych Oscarów – dostrzeżona została także Rhea Seehorn grająca główną rolę, drugoplanowy aktor Carlos-Manuel Vesga, a przede wszystkim obraz powalczy o nagrodę za wybitny serial dramatyczny.

Głośny pocałunek

W finale ósmego i zarazem przedostatniego odcinka serialu doszło do przełomowej sceny pocałunku pomiędzy postaciami Zosi granej przez Karolinę Wydrę a Carol, w którą wciela się Rhea Seehorn.

Scena pogłębia relację Carol i Zosi, ale ma także duże znaczenie dla fabuły. Niektórzy fani serialu uważają, że Zosia naprawdę zakochuje się w Carol, ale inni dopatrują się w pocałunku manipulacji. Więcej wyjaśnia się  właśnie w odcinku dziewiątym.

O czym jest serial?

W świecie dotkniętym tajemniczą epidemią szczęścia wszyscy są nieustannie łagodni i zadowoleni. Wszyscy poza Carol. Kiedy ludzkość celebruje nowy, "idealny" porządek, ona jako jedyna widzi w nim utratę człowieczeństwa. Carol rozpoczyna samotną walkę o przywrócenie prawdziwych emocji i wolnej woli, mierząc się z tłumem ludzi przekonanych, że znaleźli ostateczną odpowiedź na cierpienie. "Jedyna" ("Pluribus") to prowokujące science fiction o jednostce, która odmawia bycia częścią doskonałej masy.

Widzowie i krytycy na całym świecie są zachwyceni, jeśli nie wręcz oszołomieni. Nie brakuje głosów nie tylko o najlepszym serialu SF roku, ale wręcz o najlepszym serialu dekady, a nawet najlepszym serialu XXI wieku. Na portalu Rotten Tomatoes bardzo długo aż 100 proc. ocen było pozytywnych, obecnie ktoś  się  wyłamał, ale oznacza to tylko tyle, że średnia ocen wynosi 99 proc. Polscy recenzenci jak zwykle są bardziej sceptyczni niż zagraniczni – średnia opinii na Filmwebie wynosi 7.8.

"Dawno nie widziałam czegoś tak ekscytującego. Mariaż czarnej komedii, thrillera i sci-fi. Wspaniały duet Gilligana i Seehorn znowu buduje świat, w którym najmniejsza rzecz i najdalszy plan mają znaczenie. Wartka narracja, dobry klimat, już czekam na finał" – pisze Basia Żelazko z Wirtualnej Polski.

"Vince Gilligan tym razem dealuje apokalipsą i po raz kolejny wchodzi to mocno. Kim Wexler kontra... wirus? kosmici? ewolucja? Prosty pomysł wyjściowy rozrasta się w inteligentną, zagadkową i prowokującą fabułę SF" – spostrzega krytyczka niezależna Katarzyna Kebernik.

Kto występuje w serialu?

Tytułową rolę gra Rhea Seehorn ("Zadzwoń do Saula", "Figurantka", "Whitney"), a towarzyszą jej polsko-amerykańska aktorka Karolina Wydra ("Raport z Europy", "Ratunku! Awaria", "Kocha, lubi, szanuje") oraz Carlos-Manuel Vesga ("Miłość mojego życia", "Porwanie lotu 601", "Porażka to mały sukces").

Obie aktorki zbierają  za swoje role zasłużone pochwały, ale o ile rewelacyjny występ Seehorn nikogo nie dziwi, to już fakt, że Wydra wcale nie ustępuje starszej koleżance, jest dla wielu zaskoczeniem. W końcu aktorka, która w wieku 11 lat przeniosła się z Opola do Kalifornii, dotąd była w Polsce kojarzona głównie jako modelka oraz aktorka z filmów klasy B, jak "Czas rozliczenia" z Nicolasem Cage'em czy "Po wypadku" ze Stevenem Straitem, oraz z drugiego planu seriali – to ona wcieliła się w wampirzycę Violet Mazurski w "Czystej krwi" i imigrantkę Dominikę Petrovą w siódmym i ósmym sezonie "Dr House'a", która poślubia tytułowego bohatera dla zielonej karty. Tymczasem w "Jedynej" Wydra pokazuje świetny warsztat aktorski – i nie jest to odosobnione zdanie, ale opinia całego grona krytyków i widzów.

Jedno jest pewne – cały świat zachwycił się Karoliną Wydrą i wydaje się, że rola w "Jedynej" stanie się dla aktorki, która zaczynała karierę w branży przed dwiema dekadami od reklamy Nespresso z George'em Clooneyem, przepustką do jeszcze większych ról w równie dobrych filmach czy serialach.

Kto stoi za serialem?

Twórcą serialu, jego głównym scenarzystą i reżyserem jest Vince Gilligan, który wcześniej stworzył uznawane dziś za kultowe seriale "Breaking Bad" i "Zadzwoń do Saula" oraz pracował jako scenarzysta przy jednym z kamieni milowych w historii telewizji – "Z archiwum X".

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Źródło dziennik.pl
Tematy: najlepszy serialJedynaPluribusKarolina Wydra
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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