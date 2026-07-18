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Serial gangsterski megahitem w Polsce i na świecie. To trzeba wiedzieć

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 08:00
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Tom Hardy w serialu "Strefa gangsterów"
Tom Hardy w serialu "Strefa gangsterów"/Materiały prasowe
Serial Guya Ritchiego "Strefa gangsterów" ("MobLand") zrobił furorę w Polsce, podobnie jak wcześniej na świecie. W gwiazdorskiej obsadzie produkcji znaleźli się Pierce Brosnan, Tom Hardy i Helen Mirren, a scenariusz napisał twórca wielkiego hitu serialowego "Dzień Szakala". Kiedy premiera drugiego sezonu? Oto, co trzeba wiedzieć o kontynuacji.

Pierwszy odcinek drugiego sezonu serialu "Strefa gangsterów" ("MobLand") będzie można oglądać na platformie streamingowej SkyShowtime już 21 września, a kolejne odcinki będą pojawiać się co tydzień.

Kto w obsadzie serialu?

W obsadzie serialu "MobLand" znalazły się takie gwiazdy, jak Pierce Brosnan ("Śmierć nadejdzie jutro"), Tom Hardy ("Motocykliści"), Paddy Considine ("Ród Smoka"), Joanne Froggatt ("Downton Abbey"), Lara Pulver ("Sherlock"), Anson Boon ("1917"), Mandeep Dhillon ("Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie"), Jasmine Jobson ("Top Boy"), Geoff Bell ("Kingsman: Tajne służby"), Daniel Betts ("Obcy: Romulus"), Lisa Dwan ("Top Boy"), Emily Barber ("Bridgertonowie") oraz Helen Mirren ("1923").

Kto stoi za serialem?

Za scenariusz serialu "MobLand" odpowiada Ronan Bennett ("Dzień Szakala"), a reżyserem jest Guy Ritchie ("Przekręt").

Serial został wyprodukowany we współpracy z MTV Entertainment Studios i 101 Studios. Za dystrybucję odpowiada Paramount Global Content Distribution.

Producentami wykonawczymi serialu "MobLand" są Keith Cox, Nina L. Diaz, David C. Glasser, Guy Ritchie, Jez Butterworth, Ronan Bennett, Kris Thykier, Ivan Atkinson, Tom Hardy, Dean Baker, Ron Burkle, David Hutkin i Bob Yari.

O czym będzie drugi sezon?

Pierwszy sezon okazał się jednym z największych hitów w historii serwisu, stąd decyzja o drugim sezonie zapadła już w czerwcu ubiegłego roku, jeszcze w trakcie emisji pierwszej serii.

Zwiastun pokazuje powrót Harry'ego da Souzy (Tom Hardy), lojalnego człowieka od brudnej roboty, a także pozbawionych skrupułów przywódców klanu Harriganów, Conrada i Maeve, w których role ponownie wcielają się Pierce Brosnan i Helen Mirren.

W najnowszym, ponownie dziesięcioodcinkowym sezonie Harriganowie będą musieli się zjednoczyć i walczyć o utrzymanie kontroli nad swoim przestępczym imperium, któremu zagrażają coraz potężniejsi rywale. Gdy wewnątrz rodziny zaczynają narastać konflikty, bezwzględny człowiek od brudnej roboty, Harry da Souza, znajdzie się w wyjątkowo trudnym położeniu. Przemoc i zdrada odcisną swoje piętno na wszystkich, a brutalna walka o władzę sprawi, że nikt nie będzie mógł czuć się bezpiecznie.

O czym był pierwszy sezon?

Fabuła serialu "MobLand" skupia się na postaci granej przez Piersa Brosnana, głowy jednej z rodzin przestępczych, który walczy o władzę i pozycję dla swojego imperium.

Kto przejmie władzę w Londynie? Harriganowie i Stevensonowie, dwie skłócone londyńskie rodziny przestępcze, stają do walki na śmierć i życie, która może zakończyć się upadkiem imperiów i zrujnować życie wielu ludziom. Harry Da Souza (Tom Hardy), zaprawiony w ulicznych bojach zbir, który jest równie niebezpieczny co przystojny, trafia w sam środek konfliktu. I dobrze wie, z kim najlepiej trzymać, gdy ścierają się dwie potężne rodziny. Gdy walczą ze sobą dwa imperia, zasady się nie liczą. Pewne jest tylko jedno: rodzina jest najważniejsza.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: drugi sezonSkyShowtimeStrefa gangsterówMobLand
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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