Pierwsza nowoczesna powieść SF. Ten film opowie jej niezwykłą historię

Film "Wojna światów. Jak powstało science fiction" ("La Guerre des mondes, quand Mars attaque") będzie miał polską premierę 31 lipca na platformie CANAL+.
O czym jest film?
"Wojna światów", pierwsza nowoczesna powieść science fiction o inwazji kosmitów na Ziemię, autorstwa Herberta George'a Wellsa, powstała 128 lat temu. To nie tylko rozrywka, ale też gorzka krytyka ludzkości, której bezwzględność bywa lustrzanym odbiciem działań kosmicznych agresorów. Dokument przedstawia historię powstania oraz kulisy niezwykłej kariery tej kultowej powieści.
Kto stoi za filmem?
Reżyserem filmu jest uznany dokumentalista Cyril Leuthy ("Jean-Pierre Léaud. Zbuntowane dziecko kina", "Cary Grant - szukając siebie", "Melville, ostatni samuraj").
Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.