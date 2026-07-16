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Pierwsza nowoczesna powieść SF. Ten film opowie jej niezwykłą historię

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 12:00
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"Wojna światów. Jak powstało science fiction"
"Wojna światów. Jak powstało science fiction"/Canal+
Jeszcze w lipcu na jednej z popularnych platform streamingowych dostępnych w Polsce pojawi się francuski film dokumentalny "Wojna światów. Jak powstało science fiction", zabierający widzów za kulisy globalnego fenomenu, jakim okazała się powieść Herberta George'a Wellsa sprzed 128 lat. Gdzie i kiedy nastąpi premiera filmu?

Film "Wojna światów. Jak powstało science fiction" ("La Guerre des mondes, quand Mars attaque") będzie miał polską premierę 31 lipca na platformie CANAL+.

O czym jest film?

"Wojna światów", pierwsza nowoczesna powieść science fiction o inwazji kosmitów na Ziemię, autorstwa Herberta George'a Wellsa, powstała 128 lat temu. To nie tylko rozrywka, ale też gorzka krytyka ludzkości, której bezwzględność bywa lustrzanym odbiciem działań kosmicznych agresorów. Dokument przedstawia historię powstania oraz kulisy niezwykłej kariery tej kultowej powieści.

Kto stoi za filmem?

Reżyserem filmu jest uznany dokumentalista Cyril Leuthy ("Jean-Pierre Léaud. Zbuntowane dziecko kina", "Cary Grant - szukając siebie", "Melville, ostatni samuraj").

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Źródło dziennik.pl
Tematy: canal+science fictionfilm dokumentalnypowieść
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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