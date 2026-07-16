Serialowy hit kryminalny powrócił. Wszystkie odcinki od razu

Wszystkie dziesięć odcinków trzeciego sezonu serialu "Allegiance" można oglądać od dziś, 16 lipca, na platformie SkyShowtime.

O czym jest serial?

Po pełnym zwrotów akcji finale drugiego sezonu kariera Sabriny staje pod znakiem zapytania. Choć oddała odznakę, to po telefonie Boltona zostaje wciągnięta w dynamiczną sprawę dotyczącą bezpieczeństwa granic. Sprowadza ją to ponownie w szeregi CFPC (Kanadyjskiego Federalnego Korpusu Policji), gdzie musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich samowolnych działań. Sabrina przechodzi drogę od samotniczki działającej na własnych zasadach, do pełnoprawnej członkini zespołu, która potrafi zaufać innym. W tym samym czasie Oliver Campbell nadal działa w ukryciu. Szantażuje Gabby, by obserwowała Vince'a oraz Sabrinę w celu zdobycia pogrążających dowodów. Vince odnajduje się w nowej roli dowódcy, jednak grupa niesubordynowanych funkcjonariuszy wystawia jego cierpliwość i opanowanie na ciężką próbę. Gdy nie ma wyjścia i musi stanowczo zareagować, naraża się na niebezpieczeństwo. Sabrina próbuje polegać na swoim wyjątkowym instynkcie, jednocześnie mierząc się z przypadkiem kradzieży tożsamości, działalnością seryjnego mordercy i brutalnym atakiem, który dotyka ją osobiście.

Kto występuje w serialu?

W roli głównej występuje Supinder Wraich ("Zaklinacze koni", "Hudson i Rex", "Śledczy do pary"), a towarzyszą jej Melanie Papalia ("Aż do piekła", "W garniturach", "Newsroom"), Enrico Colantoni ("Kosmiczna załoga", "Weronika Mars", "Contagion: Epidemia strachu"), David Cubitt ("Medium", "Ali", "Ray Donovan") oraz Toby Levins ("Nocny agent", "Sprzątaczka", "The Last of Us").

Kto stoi za serialem?

Twórczynią serialowego hitu jest Anar Ali ("Nowe życie").