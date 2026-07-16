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Serialowy hit kryminalny powrócił. Wszystkie odcinki od razu

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 11:00
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"Allegiance"
"Allegiance"/Materiały prasowe
Serialowy hit kryminalny "Allegiance" powrócił z wyczekiwanym trzecim sezonem. Trafia on na popularną platformę streamingową w całości, zatem Polacy od dziś mogą oglądać wszystkie dziesięć odcinków nowej serii. Gdzie można oglądać kanadyjski serial, który zyskał uznanie pod niemal każdą szerokością geograficzną?

Wszystkie dziesięć odcinków trzeciego sezonu serialu "Allegiance" można oglądać od dziś, 16 lipca, na platformie SkyShowtime.

O czym jest serial?

Po pełnym zwrotów akcji finale drugiego sezonu kariera Sabriny staje pod znakiem zapytania. Choć oddała odznakę, to po telefonie Boltona zostaje wciągnięta w dynamiczną sprawę dotyczącą bezpieczeństwa granic. Sprowadza ją to ponownie w szeregi CFPC (Kanadyjskiego Federalnego Korpusu Policji), gdzie musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich samowolnych działań. Sabrina przechodzi drogę od samotniczki działającej na własnych zasadach, do pełnoprawnej członkini zespołu, która potrafi zaufać innym. W tym samym czasie Oliver Campbell nadal działa w ukryciu. Szantażuje Gabby, by obserwowała Vince'a oraz Sabrinę w celu zdobycia pogrążających dowodów. Vince odnajduje się w nowej roli dowódcy, jednak grupa niesubordynowanych funkcjonariuszy wystawia jego cierpliwość i opanowanie na ciężką próbę. Gdy nie ma wyjścia i musi stanowczo zareagować, naraża się na niebezpieczeństwo. Sabrina próbuje polegać na swoim wyjątkowym instynkcie, jednocześnie mierząc się z przypadkiem kradzieży tożsamości, działalnością seryjnego mordercy i brutalnym atakiem, który dotyka ją osobiście.

Kto występuje w serialu?

W roli głównej występuje Supinder Wraich ("Zaklinacze koni", "Hudson i Rex", "Śledczy do pary"), a towarzyszą jej Melanie Papalia ("Aż do piekła", "W garniturach", "Newsroom"), Enrico Colantoni ("Kosmiczna załoga", "Weronika Mars", "Contagion: Epidemia strachu"), David Cubitt ("Medium", "Ali", "Ray Donovan") oraz Toby Levins ("Nocny agent", "Sprzątaczka", "The Last of Us").

Kto stoi za serialem?

Twórczynią serialowego hitu jest Anar Ali ("Nowe życie").

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Źródło dziennik.pl
Tematy: serial kryminalnySkyShowtimetrzeci sezonnowe odcinki
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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