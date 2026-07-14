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Najbardziej kultowy serial lat 90. znów na antenie. Ten sezon jest niezapomniany

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 12:00
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Gillian Anderson i David Duchovny w serialu "Z archiwum X"
Gillian Anderson i David Duchovny w serialu "Z archiwum X"/Materiały prasowe
"Z archiwum X" ("The X Files"), najbardziej kultowy serial lat 90., znów jest emitowany na antenie polskiej telewizji. O dziś widzowie mogą ponownie oglądać niezapomniany sezon trzeci, powszechnie uważany za jeden z najlepszych z dziewięciu w sumie sezonów. Gdzie i o której godzinie nastąpi emisja hitu?

Trzeci sezon serialu "Z archiwum X" zadebiutuje na antenie FX dziś, we wtorek, 14 lipca, o godz. 18:20.

O czym jest trzeci sezon?

Agenci FBI Fox Mulder i Dana Scully zmierzą się z niewyjaśnionymi zjawiskami, rządowymi spiskami i incydentami, które wymykają się racjonalnym wyjaśnieniom. Trzeci sezon rozwija kluczową mitologię serialu, jednocześnie dostarczając niezapomnianych, samodzielnych historii, które zapisały się w historii popkultury.

Kto występuje w trzecim sezonie?

W ikonicznych rolach głównych występują David Duchovny ("Californication", "Zły zamiar", "Sympatyk") i Gillian Anderson ("Upadek", "Ostatni król Szkocji", "Samotnia"), a towarzyszą im Mitch Pileggi ("Nagi instynkt", "Silniejszy niż śmierć", "Supergirl"), William B. Davis ("Gwiezdne wrota", "Człowiek z Cold Rock", "Nóż w nocnej ciszy"), Tom Braidwood ("Mój amerykański kuzyn", "Bez wyjścia", "Wydział spraw zamkniętych") oraz Bruce Harwood ("Tajemnice wybrzeża", "MacGyver", "Gliniarz z dżungli").

Kto stoi za serialem?

Twórcą najbardziej kultowego serialu lat 90. jest Chris Carter ("Ryzykowna gra", "Organizacja śmierci", "Samotni strzelcy").

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Źródło dziennik.pl
Tematy: kultowy serialtrzeci sezonDavid DuchovnyZ archiwum X
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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