Kultowy film po raz pierwszy w polskich kinach. "Arcydzieło"

Oryginalny film "Ghost in the Shell" trafi do polskich kin 24 lipca 2026 roku.

Polska premiera kinowa

"Ghost in the Shell" od ponad trzech dekad pozostaje jednym z najbardziej kultowych dzieł animowanych na świecie, nigdy wcześniej nie był szeroko dystrybuowany w Polsce. Widzowie będą mogli zobaczyć go na wielkim ekranie po raz pierwszy w odrestaurowanej wersji 4K.

Nie będziemy ukrywać, że bardzo zależało nam, żeby wprowadzić ten tytuł na polskie ekrany. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że udało się nam go pozyskać – podkreśla właściciel firmy Flashback, Patryk Tomiczek, dystrybutor klasyki filmowej popkultury.

Kamień milowy cyberpunku

W futurystycznym świecie, gdzie granica między człowiekiem a maszyną niemal zanikła, major Motoko Kusanagi prowadzi śledztwo w sprawie tajemniczego hakera znanego jako Władca Marionetek. To nie tylko cyberpunkowy thriller, ale także fascynująca opowieść o tożsamości, sztucznej inteligencji i granicach ludzkiej świadomości.

Wpływ "Ghost in the Shell" na współczesną kulturę popularną trudno przecenić. Film inspirował twórców "Matrixa" – jego wizja cyberprzestrzeni i estetyka wyraźnie zainspirowały kultowe dzieła sióstr Wachowskich. To właśnie w tym filmie można odnaleźć źródła obrazów i motywów, które na stałe weszły do historii kina science fiction. Wpływ anime Mamoru Oshii widoczny jest także w produkcjach takich jak "A.I. Sztuczna inteligencja" czy "Raport mniejszości", a w 2008 roku studio DreamWorks Stevena Spielberga nabyło prawa do aktorskiej adaptacji mangi. Z kolei James Cameron nazwał "Ghost in the Shell" "pierwszym prawdziwie dojrzałym filmem animowanym, który osiągnął poziom literackiej i wizualnej doskonałości".

Od mangi do filozoficznego SF

Adaptując mangę Masamune Shirowa, Mamoru Oshii świadomie odszedł od jej humorystycznego tonu, koncentrując się na pytaniach o świadomość, tożsamość i granice człowieczeństwa – nadał historii znacznie bardziej kontemplacyjny i filozoficzny charakter niż jej mangowy pierwowzór. Reżyser wielokrotnie podkreślał, że interesowało go przede wszystkim stworzenie wiarygodnego świata przyszłości oraz opowiedzenie historii Motoko Kusanagi jako istoty zawieszonej między człowiekiem a maszyną. To właśnie ta filozoficzna perspektywa sprawiła, że "Ghost in the Shell" stał się czymś więcej niż filmem science fiction – dziełem, które do dziś inspiruje twórców i prowokuje do dyskusji o naturze ludzkiej świadomości.

Oshii przyznawał w wywiadach, że ogrom informacji, technologicznych szczegółów i pomysłów zawartych u Masamune Shirowa był niemożliwy do zmieszczenia w jednym filmie (jedną z jego pierwszych decyzji było usunięcie z filmu Fuchikomów). Dlatego od początku postawił na wyraźny temat przewodni i świadomie wybierał, co pominąć. Jego główną motywacją przy realizacji filmów jest "tworzenie światów innych niż nasz". To świetnie tłumaczy słynną kilkuminutową sekwencję miasta w "Ghost in the Shell", gdzie fabuła niemal zatrzymuje się na rzecz atmosfery i obserwacji futurystycznej metropolii.

Wciąż aktualne arcydzieło

Po ponad 30 latach od światowej premiery "Ghost in the Shell" pozostaje dziełem zaskakująco aktualnym – wizją przyszłości, która przewidziała wiele pytań dotyczących sztucznej inteligencji, cyfrowej tożsamości i relacji człowieka z technologią.

"Legenda na wielkim ekranie. Przekonaj się, gdzie kończy się technologia, a zaczyna człowieczeństwo w arcydziele animacji Mamoru Oshiiego" – namawia Sławomir Wasiński, Wchłonięty przez Orient.

Z kolei Robert Ziębiński zauważa, że "wyrastający z najlepszych tradycji fantastyki naukowej" "Ghost in the Shell" to "film, który pytania o naturę człowieczeństwa, świadomości i granice między człowiekiem a maszyną wyniósł do rangi sztuki. Arcydzieło, bez którego trudno wyobrazić sobie współczesne science fiction".