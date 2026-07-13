Dziennik Gazeta Prawana logo

Zebrał laury dla najlepszego serialu. Oryginalny hit wreszcie w Polsce

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
35 minut temu
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
"Welfare Warriors"
"Welfare Warriors"/Viaplay
Finowie okrzyknęli go najlepszym serialem. Teraz wreszcie także Polacy mogą oglądać niezwykle oryginalny serial "Welfare Warriors", zabierający widzów do helsińskiego urzędu pracy, którego zaniedbany budynek odzwierciedla również rozpad całego systemu. Korytarze są nawiedzane przez duchy, pleśń zaczyna porastać ściany, a urzędnicy mierzą się z wypaleniem zawodowym, niekończącymi się raportami i absurdalnymi procedurami. Gdzie można oglądać serialowy hit?

Wszystkie trzy odcinki serialu "Welfare Warriors" pojawiły się dziś, 13 lipca, na kanale Viaplay Filmy i Seriale. Kanał można oglądać poprzez Prime Video Channels, MEGOGO, CANAL+ oraz Play.

Przerażająca biurokracja

Nie ma lepszego miejsca do refleksji nad środowiskiem pracy niż... urząd pracy. Kolejne superwspierające modele, plany planów i zmiany zmian są tu na porządku dziennym. Na dodatek budynek zostaje opanowany przez pleśń, a pracownicy stają się świadkami serii niepokojących zdarzeń. Gdy nierealne do osiągnięcia cele i zadania zaczynają przytłaczać pracowników, dręczona wyrzutami sumienia kierowniczka działu, Anneli Tiainen, sięga po coraz bardziej osobliwe rozwiązania problemów. Jeden błąd może ją wiele kosztować, a jego tuszowanie tym bardziej! Prawdziwa walka rozpocznie się jednak, gdy duchy, przerażające wizje i rozrastająca się pleśń zaczną opanowywać to miejsce, a Anneli stanie przed ważnym wyborem – poddać się czy zaryzykować wszystko? Tu nie pomoże nawet biurowa szeptucha!

Koszmary korposzczurów

To scenariusz koszmaru każdego korposzczura. Budynek urzędu zaczyna się walić, kolejki interesantów się wydłużają, a pracownicy są spychani na ostatnie miejsce i zmuszani do wypełniania kolejnych danych w systemach, sprawozdań, raportów i ocen, o których przeznaczeniu każdy już dawno zapomniał. "Welfare Warriors" pokazuje w krzywym zwierciadle realia pracy we współczesnych wielkich korporacjach, ale przenosi je do urzędniczego świata. Co więcej, doświadczony personel, potrafiący zakończyć obsługę interesanta między alarmami, którymi wydziela sobie czas kolejnych spotkań, stanie przed niezwykle ważnym zadaniem utemperowania młodej, chętnej do realnej pomocy urzędniczki.

Poza schematem

"Welfare Warriors" to odważna, wymykająca się gatunkowym schematom, komediodramatyczna opowieść, łącząca kąśliwą satyrę społeczną z psychologicznym suspensem. Za fasadą absurdów i wyolbrzymień kryje się jednak refleksyjne spojrzenie na temat wypalenia zawodowego, presji ciążącej na instytucjach publicznych oraz absurdów biurokracji. Co dzieje się, gdy decydenci robią z pomagania i wyrównywania szans wielki biznes? Jak szary pracownik ma poradzić sobie z narzuconymi z góry standardami, które przysłaniają pierwotny cel jego działań? I jak zarządzający takimi miejscami mają godzić interesy obydwu stron? W tym serialu urlop jest rozpatrywany jako jedno z najbardziej radykalnych rozwiązań, a zapleśniała toaleta burzy wizję państwa opiekuńczego.

Najlepszy serial

Trzyodcinkowy miniserial "Welfare Warriors" zdobył nagrody dla najlepszego serialu dramatycznego, najlepszej aktorki (Elina Knihtilä) i najlepszego aktora (Hannu-Pekka Björkman) w najważniejszym fińskim plebiscycie telewizyjnym Golden Venla Awards w 2022 roku. Produkcja otrzymała także nominacje w kategoriach najlepszego scenariusza i reżyserii. Za reżyserię wszystkich odcinków odpowiada Tiina Lymi ("Stary człowiek w poszukiwaniu escorta"), która razem z Juhą Lehtolem ("Chłopiec do góry nogami") pracowała również nad scenariuszem. Produkcją serialu zajęła się Hanna Virolainen.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: viaplaynajlepszy serialurząd pracyWelfare Warriors
Powiązane
"Profilerka"
Polski serial kryminalny powróci. Dwa pierwsze sezony były hitami telewizji
"Camp Rock 3"
Od premiery pierwszego filmu minęło 18 lat. Wielki hit wraca
"Zajazd. Będzie się działo"
Uwielbiany polski serial powraca. Wybitny aktor dołącza do obsady
Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraZebrał laury dla najlepszego serialu. Oryginalny hit wreszcie w Polsce »
Zobacz
|
Rozmnażanie hortensji z sadzonek zielnych. Kiedy pobierać sadzonki?
Rozmnażanie hortensji z sadzonek zielnych. Stwórz nowe krzewy ulubionych hortensji za darmo. Jak i kiedy ukorzenić hortensje z gałązek?
1000 złotych na ucznia. Kuratorium przypomina o nowym dodatku
1000 złotych na ucznia. Kuratorium przypomina o nowym dodatku
Ręka trzymająca pistolet dystrybutora paliwa z logo Orlen Vitay podczas tankowania benzyny E10 (Pb95) do czerwonego samochodu
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Po 13 lipca benzyna 95, LPG i diesel po tyle. Mamy najnowsze zestawienie
Policjanci kontrolują kierowcę i samochód
Oto nowe obowiązkowe wyposażenie auta. Rząd podał ostateczną datę, za brak słony mandat
Promocja filmu Fifty Shades Darker w Madrycie
Jej książki sprzedały się w 150 mln egzemplarzy. Zarobiła na nich fortunę
Dlaczego hortensja bukietowa nie kwitnie?
Dlaczego hortensja bukietowa nie kwitnie? Co zrobić, żeby hortensje zakwitły?
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj