Zebrał laury dla najlepszego serialu. Oryginalny hit wreszcie w Polsce

Wszystkie trzy odcinki serialu "Welfare Warriors" pojawiły się dziś, 13 lipca, na kanale Viaplay Filmy i Seriale. Kanał można oglądać poprzez Prime Video Channels, MEGOGO, CANAL+ oraz Play.

Przerażająca biurokracja

Nie ma lepszego miejsca do refleksji nad środowiskiem pracy niż... urząd pracy. Kolejne superwspierające modele, plany planów i zmiany zmian są tu na porządku dziennym. Na dodatek budynek zostaje opanowany przez pleśń, a pracownicy stają się świadkami serii niepokojących zdarzeń. Gdy nierealne do osiągnięcia cele i zadania zaczynają przytłaczać pracowników, dręczona wyrzutami sumienia kierowniczka działu, Anneli Tiainen, sięga po coraz bardziej osobliwe rozwiązania problemów. Jeden błąd może ją wiele kosztować, a jego tuszowanie tym bardziej! Prawdziwa walka rozpocznie się jednak, gdy duchy, przerażające wizje i rozrastająca się pleśń zaczną opanowywać to miejsce, a Anneli stanie przed ważnym wyborem – poddać się czy zaryzykować wszystko? Tu nie pomoże nawet biurowa szeptucha!

Koszmary korposzczurów

To scenariusz koszmaru każdego korposzczura. Budynek urzędu zaczyna się walić, kolejki interesantów się wydłużają, a pracownicy są spychani na ostatnie miejsce i zmuszani do wypełniania kolejnych danych w systemach, sprawozdań, raportów i ocen, o których przeznaczeniu każdy już dawno zapomniał. "Welfare Warriors" pokazuje w krzywym zwierciadle realia pracy we współczesnych wielkich korporacjach, ale przenosi je do urzędniczego świata. Co więcej, doświadczony personel, potrafiący zakończyć obsługę interesanta między alarmami, którymi wydziela sobie czas kolejnych spotkań, stanie przed niezwykle ważnym zadaniem utemperowania młodej, chętnej do realnej pomocy urzędniczki.

Poza schematem

"Welfare Warriors" to odważna, wymykająca się gatunkowym schematom, komediodramatyczna opowieść, łącząca kąśliwą satyrę społeczną z psychologicznym suspensem. Za fasadą absurdów i wyolbrzymień kryje się jednak refleksyjne spojrzenie na temat wypalenia zawodowego, presji ciążącej na instytucjach publicznych oraz absurdów biurokracji. Co dzieje się, gdy decydenci robią z pomagania i wyrównywania szans wielki biznes? Jak szary pracownik ma poradzić sobie z narzuconymi z góry standardami, które przysłaniają pierwotny cel jego działań? I jak zarządzający takimi miejscami mają godzić interesy obydwu stron? W tym serialu urlop jest rozpatrywany jako jedno z najbardziej radykalnych rozwiązań, a zapleśniała toaleta burzy wizję państwa opiekuńczego.

Najlepszy serial

Trzyodcinkowy miniserial "Welfare Warriors" zdobył nagrody dla najlepszego serialu dramatycznego, najlepszej aktorki (Elina Knihtilä) i najlepszego aktora (Hannu-Pekka Björkman) w najważniejszym fińskim plebiscycie telewizyjnym Golden Venla Awards w 2022 roku. Produkcja otrzymała także nominacje w kategoriach najlepszego scenariusza i reżyserii. Za reżyserię wszystkich odcinków odpowiada Tiina Lymi ("Stary człowiek w poszukiwaniu escorta"), która razem z Juhą Lehtolem ("Chłopiec do góry nogami") pracowała również nad scenariuszem. Produkcją serialu zajęła się Hanna Virolainen.