Ten dramat kryminalny wstrząsnął światem. Już finałowe odcinki serialu

Piąty i szósty odcinek serialu "Irreversible" pojawiły się na kanale Viaplay Filmy i Seriale dziś, w poniedziałek, 13 lipca. To już ostatnie odcinki. Kanał Viaplay Filmy i Seriale można oglądać poprzez Prime Video Channels, MEGOGO, CANAL+ oraz Play.

O czym jest serial?

Serial "Irreversible" zabiera widzów do nadmorskiego miasteczka w Portugalii, gdzie mieszka nastoletnia Luise, prześladowana przez rówieśników ze szkoły. Dziewczyna próbuje ignorować zaczepki i ufa jedynie swojej najlepszej przyjaciółce, Sarze, która wdaje się nawet w bójkę, by ją bronić. Niedługo po tym zdarzeniu ciało Luise zostaje odnalezione na plaży, a jej bliscy pogrążają się w żałobie. Najmocniej stratę przeżywa jednak Sara, która spędzała z Luise każdą wolną chwilę. Nie może pogodzić się z tragedią i mierzy się z poważnym kryzysem psychicznym.

Śledztwo prowadzi inspektor Pedro Sousa, który prosi o pomoc doświadczoną psycholożkę Júlię Mendes. Kobieta przed laty sama straciła córkę, a z niektórymi świadkami wiążą ją prywatne relacje. Mimo wątpliwości decyduje się pomóc zaprzyjaźnionemu policjantowi. Dochodzeniowcy trafiają na kolejne przeszkody, uczniowie szkoły milczą, a Júlia musi zmierzyć się z demonami z własnej przeszłości i z ludźmi, którym dotąd ufała. Równolegle rozwija się historia młodej matki, której opieka społeczna odebrała dziecko z powodu jej skomplikowanej przeszłości.

Przejmujący dramat kryminalny

"Irreversible" jest według dystrybutora "przejmującym dramatem kryminalnym, w którym snuta przez twórców mroczna intryga skłania również do refleksji nad rodzicielstwem, krzywdą i poszukiwaniem sprawiedliwości, wyglądającej nieco inaczej z każdej perspektywy. To opowieść o zatroskanych matkach, granicach miłości, stracie, a także sytuacjach, których nie sposób odwrócić. Tutaj każdy ma coś do ukrycia. W końcu trzeba jednak postawić pytanie, czy miłość jest w stanie usprawiedliwić wszystko. Odpowiedź jest jednak bardziej skomplikowana, niż mogłoby się wydawać". Jak mówi jeden z bohaterów serialu: "To nie koszmar, to rzeczywistość".

Najlepszy serial roku

Sześcioodcinkowy dramat kryminalny "Irreversible" znalazł się w gronie dziesięciu najbardziej wyczekiwanych seriali wyłonionych przez MIPDrama 2024. Zdobył nagrodę dla najlepszego serialu fabularnego i nominację dla najlepszej aktorki (Margarida Vila-Nova) w plebiscycie Golden Globes Portugal 2025, nagrodę dla najlepszej krajowej produkcji fabularnej roku NiT Public Vote 2025, nominację za najlepszy scenariusz podczas Autores Awards 2025 i był nominowany w kategorii najlepszego serialu w ramach Nagrody Filmowej Akademii Sophia 2025.

Kto stoi za serialem?

Reżyserem i scenarzystą serialu "Irreversible" jest jeden z najbardziej cenionych portugalskich twórców filmowych Bruno Gascon ("Shadow", "Towar"), a produkcją zajęła się Joana Domingues ("Shadow", "Towar").

W rolę Júlii Mendes wciela się Margarida Vila-Nova ("Letters from War"), a w roli Pedra Sousy zobaczymy Rafaela Moraisa ("Glória").