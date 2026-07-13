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Nie tylko czysta fikcja. Ten thriller odsłania kulisy tajnego programu rządowego

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
57 minut temu
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"Projekt Błękitna Księga"
"Projekt Błękitna Księga"/Materiały prasowe
Polska telewizja rozpoczęła ponową emisję kultowego serialu SF z 2019 roku "Projekt Błękitna Księga" ("Project Blue Book"), który został zainspirowany przez prawdziwy amerykański projekt wojskowy z czasów zimnej wojny, poświęcony badaniom niezidentyfikowanych obiektów latających. Gdzie można oglądać ósmy odcinek cenionego thrillera o UFO?

Ósmy odcinek serialu "Projekt Błękitna Księga" ("Project Blue Book") zostanie wyemitowany dziś, 13 lipca o godz. 21:00 na kanale Epic Drama, a kolejne z dziesięciu godzinnych odcinków będą pokazywane co tydzień w poniedziałki o tej samej porze.

O czym jest serial?

Akcja serialu rozgrywa się w okresie zimnej wojny, u progu epoki atomowej. Inspiracją był program wojskowy znany jako Project Blue Book (Projekt Błękitna Księga), poświęcony badaniom niezidentyfikowanych obiektów latających.

Dr J. Allen Hynek, znakomity astrofizyk, zostaje zwerbowany do ściśle tajnego programu. Wspólnie z kapitanem Michaelem Quinnem ma wyjaśniać wątpliwości związane z obserwacjami UFO. Naukowiec powoli zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, w czym naprawdę bierze udział – i orientuje się, że projekt naraża na poważne niebezpieczeństwo jego samego i jego bliskich.

Kto występuje w serialu?

Jako dr J. Allen Hynek występuje Aidan Gillen ("Gra o tron", "Więzień labiryntu: Próby ognia", "Bohemian Rhapsody"), a jako kapitan Michael Quinn – Michael Malarkey ("Zmowa milczenia", "Pamiętniki wampirów", "Nocny agent"). W pozostałych rolach pojawiają się Laura Mennell ("Watchmen. Strażnicy", "Człowiek z Wysokiego Zamku", "Małpa"), Ksenia Solo ("Czarny łabędź", "Zagubiona tożsamość", "Szpiedzy Waszyngtona"), Neal McDonough ("Raport mniejszości", "Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie", "Patrol") oraz Michael Harney ("Lepsza siostra", "Ucieczka z Chinatown", "Bracia ze stali") i Jill Morrison ("Wredne dziewczyny", "Do wszystkich chłopców: P.S. Wciąż cię kocham", "Inwazja").

Kto stoi za serialem?

Twórcą serialu i jego głównym scenarzystą jest David O'Leary ("W pętli czasu", "Eli").

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Źródło dziennik.pl
Tematy: thrillerkultowy serialUFOEpic Drama
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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