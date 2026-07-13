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Polacy uwielbiają ten serial kryminalny. Już ostatni odcinek hitu

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 09:00
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"Tropiciel"
"Tropiciel"/Materiały prasowe
Na antenie polskiej telewizji zadebiutuje dziś ostatni odcinek trzeciego sezonu hitowego serialu kryminalnego "Tropiciel". Opowieść o samotnym ekspercie od survivalu i tropicielu nagród ma swoich gorących zwolenników również nad Wisłą. Gdzie i o której godzinie będzie można oglądać dwudziesty drugi odcinek finałowego sezonu hitu?

Dwudziesty drugi i zarazem ostatni odcinek trzeciego i jak dotąd finałowego sezonu serialu "Tropiciel" ("Tracker") zostanie wyemitowany dziś, 6 lipca o godz. 22:00 na kanale FX. Kolejne odcinki znów były emitowane co tydzień w poniedziałki o tej samej porze – krótka przerwa nastąpiła tylko w Poniedziałek Wielkanocny.

O czym jest serial?

Justin Hartley powraca jako Colter Shaw – samotny ekspert od survivalu i tropiciel nagród. Po dramatycznym finale poprzedniego sezonu Colter musi zmierzyć się z bolesną prawdą na temat swojej rodziny. Wstrząsające odkrycia zmuszają go do odcięcia się od przeszłości i ponownego skupienia na tym, co potrafi najlepiej: wykorzystywaniu instynktu, sprytu i umiejętności przetrwania, by odnajdywać zaginionych. Wspierany przez zaufany zespół, Shaw wkracza w nowy rozdział pełen emocji i niebezpiecznych wyzwań.

Kto występuje w serialu?

Tytułową rolę  gra Justin Hartley ("Tacy jesteśmy", "Tajemnice Smallville", "Zemsta"), a partnerują mu Fiona Rene ("Prawnik z lincolna", "Koszmar minionego lata", "Rekrut") i Chris Lee ("The Chi", "Na skraju", "Krzyk").

Kto stoi za serialem?

Twórcą serialu i jego głównym scenarzystą jest Ben H. Winters ("Obława", "Legion").

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Źródło dziennik.pl
Tematy: serial kryminalnyFXtrzeci sezonfinałowy odcinek
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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