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Ten kryminał podbił serca widzów na całym świecie. Przełomowy sezon serialu

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 07:00
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Luke Roberts w serialu "Hudson i Rex"
Luke Roberts w serialu "Hudson i Rex"/Materiały prasowe
Serial, który od lat podbija serca widzów na całym świecie, powrócił z przełomowym sezonem. Ósma odsłona hitu "Hudson i Rex" przynosi prawdziwą rewolucję – nowych aktorów i nowe zagadki kryminalne. Rolę Hudsona przejmuje Luke Roberts, znany z serialu "Okup", "Gry o tron" czy "Batmana". Gdzie i o której godzinie będzie można oglądać dziewiąty odcinek nowej serii?

Dziewiąty odcinek ósmego sezonu serialu "Hudson i Rex" zostanie wyemitowany dziś, 12 lipca o godz. 12:00 na antenie Stopklatki, a kolejne z czternastu odcinków będą pokazywane w każdą niedzielę o tej samej porze. Wszystkie dotychczasowe sezony serialu są również dostępne w serwisie FilmBox+.

Nowy Hudson w akcji

Ósmy sezon serialu "Hudson i Rex" to początek nowego rozdziału w historii serialu. W roli głównej pojawia się Luke Roberts, brytyjski aktor, który coraz mocniej zaznacza swoją obecność w Hollywood. Wciela się on w detektywa Marka Hudsona, brata Charliego (granego przez Johna Reardona), który przejmuje opiekę nad Rexem i kontynuuje rodzinne powołanie do ścigania przestępców.

Nowy sezon był kręcony od maja do lipca 2025 roku w malowniczym St. John's w Nowej Fundlandii – tym samym miejscu, które stało się nieodzownym tłem dla kryminalnych historii duetu człowieka i psa.

Nowy Rex i jego dublerzy

W ósmym sezonie fanom towarzyszy także nowy pierwszoplanowy psi aktor – Dillon vom Burgimwald, bratanek słynnego, zmarłego w zeszłym roku Diesla. Trenerka i właścicielka psów, Sherri Davis, przez wiele lat przygotowywała potomków Diesla, by w odpowiednim momencie mogli przejąć pałeczkę.

Główną gwiazdę wspierają więc dublerzy – Dante (także bratanek Diesla), Dreamer oraz kaskaderskie psy Izzy i Iko. Rodzina Diesla kontynuuje jego dziedzictwo jako jednej z największych psich gwiazd w telewizji.

Niekwestionowany hit

"Hudson i Rex" to jeden z najchętniej oglądanych seriali kryminalnych ostatnich lat, określany przez widzów mianem "kryminału poprawiającego nastrój" (ang. feel-good crime lub cozy crime) oraz "serialu na poprawę humoru" (ang. comfort show). To produkcja, która łączy w sobie emocjonujące śledztwa z pozytywnym przekazem. Serial czerpie inspirację z kultowej austriacko-włoskiej produkcji "Komisarz Rex", nadając jej nowoczesny, dynamiczny charakter. Oba seriale, zarówno "Komisarz Rex", jak i "Hudson i Rex", są do obejrzenia na kanale Stopklatka.

"Niezależnie od zmian obsadowych, serce serialu pozostaje niezmienne: to historia o wyjątkowej więzi między człowiekiem a psem, o instynkcie i niezawodnym nosie Rexa, który zawsze trafia na trop" – kwituje Stopklatka w informacji prasowej.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: serial kryminalnynowy sezonstopklatkaHudson i Rex
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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