Bestsellerowa trylogia zekranizowana. Tych informacji wypatrywali fani

Film "Ty+ja - Wbrew wszystkim" będzie dostępny wyłącznie na Prime Video już od 18 września w ponad 240 krajach i terytoriach na całym świecie, w tym w Polsce.

Kto stoi za filmem?

Film wyreżyserowała Manon Gaurin, a za produkcję odpowiada Originals by Trésor (spółka należąca do Trésor Films).

Kto występuje w filmie?

W rolach głównych występują Vittoria Di Savoia i Lucas Barski jako Alma i Vadim – dwoje zupełnie różnych od siebie studentów, którzy próbują oprzeć się rodzącemu się między nimi uczuciu.

O czym jest film?

Osiemnastoletnia Alma Lancaster (Vittoria Di Savoia) sprawia wrażenie osoby prowadzącej idealne życie w zamożnej rodzinie, która jest przekonana, że dziewczyna studiuje prawo. W tajemnicy realizuje jednak swoje prawdziwe marzenie – chce zostać reżyserką filmową. Na uczelni poznaje dwudziestoletniego Vadima Arcadiego (Lucas Barski) – charyzmatycznego i samotnego buntownika o burzliwej przeszłości. Wspólny projekt filmowy zmusza ich do współpracy. Początkowa niechęć do siebie stopniowo przeradza w bliskość, a następnie w miłość, której oboje próbują się oprzeć. Ktoś jednak nieustannie ich obserwuje i zrobi wszystko, by ich rozdzielić oraz ujawnić sekrety, które mogą zniszczyć zarówno Almę, jak i Vadima.

Pierwszy taki film

"Ty+ja - Wbrew wszystkim" to pierwszy francuski film Prime Original dla młodych widzów. Jego premiera poprzedza debiut serialu "Campus Drivers", planowanego na koniec tego roku. Po międzynarodowym sukcesie "Trylogii Winnych" ("Culpables"), serialu "Maxton Hall" oraz – ostatnio – "Off Campus", oba nowe tytuły potwierdzają ambicję Prime Video, by stać się platformą pierwszego wyboru dla młodych widzów.