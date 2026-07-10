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Kultowy serial kryminalny. Telewizja pokaże aż cztery odcinki po sobie

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 07:00
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"Wydział zabójstw Stambuł"
"Wydział zabójstw Stambuł"/Materiały prasowe
W dwa pierwsze lipcowe weekendy jeden z polskich kanałów telewizyjnych zaprasza wszystkich fanów kultowego serialu "Wydział zabójstw Stambuł" na specjalny maraton. Widzowie mogą oglądać po sobie aż po cztery odcinki przygód komisarza Özakina, a każdy z nich to pełna emocji i tajemnic historia. Gdzie i w jakich godzinach serial jest emitowany?

Serial "Wydział zabójstw Stambuł" był emitowany w dniach 3-4 lipca i będzie emitowany w dniach 10-11 lipca od godz. 21:55 na antenie Romance TV.

Wybrane odcinki kryminalnego hitu

Kiedy nad Bosforem migoczą światła, a noc zdradza swoje sekrety, dreszcz emocji jest zapewniony. Blok "Tajemnicze noce nad Bosforem" łączy wybrane odcinki hitowego serialu "Wydział zabójstw Stambuł" w nastrojowe wydarzenie telewizyjne z czterema pasjonującymi odcinkami.

W dwa pierwsze piątkowe wieczory miesiąca komisarz Özakin prowadzi w mieście pełnym kontrastów dochodzenia na styku tradycji i nowoczesności. Każda sprawa jest tak wielowarstwowa jak sama metropolia – wciągająca, tajemnicza i pełna zaskakujących zwrotów akcji.

"Wydział zabójstw Stambuł" – maraton 3-4 lipca

W pierwszy lipcowy piątek Romance TV pokazał "Wydział zabójstw Stambuł: Zwłoki w cysternie", "Wydział zabójstw Stambuł: Morderstwo nad Bosforem", "Wydział zabójstw Stambuł: W twoich rękach" oraz "Wydział zabójstw Stambuł: Kamienni wojownicy". Tajemnicze zniknięcie dziennikarki czy śmierć biznesmena to tylko niektóre problemy, którymi zajmie się komisarz.

"Wydział zabójstw Stambuł" – maraton 10-11 lipca

W ten weekend na widzów czeka kolejna odsłona kryminalnych zagadek do rozwiązania. Stacja zaprasza na dalszą część maratonu, gdzie do obejrzenia będą "Wydział zabójstw Stambuł: Cena życia", "Wydział zabójstw Stambuł: Więzy krwi", "Wydział zabójstw Stambuł: Tranzyt", i "Wydział zabójstw Stambuł: Niemy świadek".

Szczegółowy harmonogram emisji serialu

  • "Wydział zabójstw Stambuł: Zwłoki w cysternie" – emisja: piątek, 3 lipca, godz. 21:55
  • "Wydział zabójstw Stambuł: Morderstwo nad Bosforem" – emisja: piątek, 3 lipca, godz. 23:50
  • "Wydział zabójstw Stambuł: W twoich rękach" – emisja: sobota, 4 lipca, godz. 1:40
  • "Wydział zabójstw Stambuł: Kamienni wojownicy" – emisja: sobota, 4 lipca, godz. 3:35
  • "Wydział zabójstw Stambuł: Cena życia" – emisja: piątek, 10 lipca, godz. 21:55
  • "Wydział zabójstw Stambuł: Więzy krwi" – emisja: piątek, 10 lipca, godz. 23:50
  • "Wydział zabójstw Stambuł: Tranzyt" – emisja: sobota, 11 lipca, godz. 1:45
  • "Wydział zabójstw Stambuł: Niemy świadek" – emisja: sobota, 11 lipca, godz. 3:40
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Źródło dziennik.pl
Tematy: serial kryminalnyRomance TVniemiecki serialnowe odcinki
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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