Kultowy serial kryminalny w telewizji. Aż cztery odcinki hitu po sobie

Serial "Wydział zabójstw Stambuł" będzie emitowany w dniach 3-4 i 10-11 lipca od godz. 21:55 na antenie Romance TV.
Wybrane odcinki kryminalnego hitu
Kiedy nad Bosforem migoczą światła, a noc zdradza swoje sekrety, dreszcz emocji jest zapewniony. Blok "Tajemnicze noce nad Bosforem" łączy wybrane odcinki hitowego serialu "Wydział zabójstw Stambuł" w nastrojowe wydarzenie telewizyjne z czterema pasjonującymi odcinkami.
W dwa pierwsze piątkowe wieczory miesiąca komisarz Özakin prowadzi w mieście pełnym kontrastów dochodzenia na styku tradycji i nowoczesności. Każda sprawa jest tak wielowarstwowa jak sama metropolia – wciągająca, tajemnicza i pełna zaskakujących zwrotów akcji.
"Wydział zabójstw Stambuł" – maraton 3-4 lipca
W pierwszy lipcowy piątek Romance TV pokaże "Wydział zabójstw Stambuł: Zwłoki w cysternie", "Wydział zabójstw Stambuł: Morderstwo nad Bosforem", "Wydział zabójstw Stambuł: W twoich rękach" oraz "Wydział zabójstw Stambuł: Kamienni wojownicy". Tajemnicze zniknięcie dziennikarki czy śmierć biznesmena to tylko niektóre problemy, którymi zajmie się komisarz.
"Wydział zabójstw Stambuł" – maraton 10-11 lipca
Tydzień później na widzów czeka kolejna odsłona kryminalnych zagadek do rozwiązania. Stacja zaprasza na dalszą część maratonu, gdzie do obejrzenia będą "Wydział zabójstw Stambuł: Cena życia", "Wydział zabójstw Stambuł: Więzy krwi", "Wydział zabójstw Stambuł: Tranzyt", i "Wydział zabójstw Stambuł: Niemy świadek".
Szczegółowy harmonogram emisji serialu
- "Wydział zabójstw Stambuł: Zwłoki w cysternie" – emisja: piątek, 3 lipca, godz. 21:55
- "Wydział zabójstw Stambuł: Morderstwo nad Bosforem" – emisja: piątek, 3 lipca, godz. 23:50
- "Wydział zabójstw Stambuł: W twoich rękach" – emisja: sobota, 4 lipca, godz. 1:40
- "Wydział zabójstw Stambuł: Kamienni wojownicy" – emisja: sobota, 4 lipca, godz. 3:35
- "Wydział zabójstw Stambuł: Cena życia" – emisja: piątek, 10 lipca, godz. 21:55
- "Wydział zabójstw Stambuł: Więzy krwi" – emisja: piątek, 10 lipca, godz. 23:50
- "Wydział zabójstw Stambuł: Tranzyt" – emisja: sobota, 11 lipca, godz. 1:45
- "Wydział zabójstw Stambuł: Niemy świadek" – emisja: sobota, 11 lipca, godz. 3:40
Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.