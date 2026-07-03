Kultowy serial kryminalny w telewizji. Aż cztery odcinki hitu po sobie

Serial "Wydział zabójstw Stambuł" będzie emitowany w dniach 3-4 i 10-11 lipca od godz. 21:55 na antenie Romance TV.

Wybrane odcinki kryminalnego hitu

Kiedy nad Bosforem migoczą światła, a noc zdradza swoje sekrety, dreszcz emocji jest zapewniony. Blok "Tajemnicze noce nad Bosforem" łączy wybrane odcinki hitowego serialu "Wydział zabójstw Stambuł" w nastrojowe wydarzenie telewizyjne z czterema pasjonującymi odcinkami.

W dwa pierwsze piątkowe wieczory miesiąca komisarz Özakin prowadzi w mieście pełnym kontrastów dochodzenia na styku tradycji i nowoczesności. Każda sprawa jest tak wielowarstwowa jak sama metropolia – wciągająca, tajemnicza i pełna zaskakujących zwrotów akcji.

"Wydział zabójstw Stambuł" – maraton 3-4 lipca

W pierwszy lipcowy piątek Romance TV pokaże "Wydział zabójstw Stambuł: Zwłoki w cysternie", "Wydział zabójstw Stambuł: Morderstwo nad Bosforem", "Wydział zabójstw Stambuł: W twoich rękach" oraz "Wydział zabójstw Stambuł: Kamienni wojownicy". Tajemnicze zniknięcie dziennikarki czy śmierć biznesmena to tylko niektóre problemy, którymi zajmie się komisarz.

"Wydział zabójstw Stambuł" – maraton 10-11 lipca

Tydzień później na widzów czeka kolejna odsłona kryminalnych zagadek do rozwiązania. Stacja zaprasza na dalszą część maratonu, gdzie do obejrzenia będą "Wydział zabójstw Stambuł: Cena życia", "Wydział zabójstw Stambuł: Więzy krwi", "Wydział zabójstw Stambuł: Tranzyt", i "Wydział zabójstw Stambuł: Niemy świadek".

Szczegółowy harmonogram emisji serialu