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Ten horror zaczyna się niewinnie. Ale to tylko pozory. "To najbardziej przerażający i szalony film, jaki dotąd zrobiłem"

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 11:00
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"Ice Cream Man"
"Ice Cream Man"/Materiały prasowe
Ten horror zaczyna się niewinnie. Ale to tylko pozory. "Ice Cream Man" to najnowsze dzieło Eliego Rotha, twórcy takich filmów grozy, jak "Noc dziękczynienia" czy "Hostel". Pomysł dojrzewał w głowie słynnego reżysera ponad 20 lat, zanim w końcu został zrealizowany. Teraz w sieci pojawił się polski zwiastun filmu. Kiedy premiera?

"Ice Cream Man" będzie straszył Polaków w kinach od 7 sierpnia.

O czym jest film?

Sielankowe, skąpane w letnim słońcu miasteczko pogrąża się w szaleństwie, gdy tajemniczy sprzedawca lodów zaczyna częstować dzieci słodkimi przysmakami o makabrycznych skutkach. Niewinne uśmiechy szybko ustępują miejsca brutalnej furii, kiedy dzieci zmieniają się w bezlitosnych łowców dorosłych. Troje młodych bohaterów, którym cudem udaje się uniknąć klątwy, podejmuje desperacki wyścig z czasem, by odkryć przerażającą prawdę kryjącą się za złowieszczą melodyjką i powstrzymać koszmar, zanim pochłonie całe miasteczko… wraz z nimi.

Kto występuje w filmie?

W obsadzie znalazł się sam Eli Roth ("Bękarty wojny"), a także Ari Millen ("Dzika frajda"), Sarah Abbott ("Czarne lustro") i Benjamin Byron Davis ("Strażnicy Galaktyki: Volume 3").

Kto stoi za filmem?

Horror "Ice Cream Man" wyreżyserował według własnego scenariusza Eli Roth ("Noc dziękczynienia", "Hostel")

To najbardziej przerażający i szalony film, jaki dotąd zrobiłem – twierdzi twórca.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: horrorzwiastunkinoEli Roth
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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