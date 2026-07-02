Ten horror zaczyna się niewinnie. Ale to tylko pozory. "To najbardziej przerażający i szalony film, jaki dotąd zrobiłem"

"Ice Cream Man" będzie straszył Polaków w kinach od 7 sierpnia.

O czym jest film?

Sielankowe, skąpane w letnim słońcu miasteczko pogrąża się w szaleństwie, gdy tajemniczy sprzedawca lodów zaczyna częstować dzieci słodkimi przysmakami o makabrycznych skutkach. Niewinne uśmiechy szybko ustępują miejsca brutalnej furii, kiedy dzieci zmieniają się w bezlitosnych łowców dorosłych. Troje młodych bohaterów, którym cudem udaje się uniknąć klątwy, podejmuje desperacki wyścig z czasem, by odkryć przerażającą prawdę kryjącą się za złowieszczą melodyjką i powstrzymać koszmar, zanim pochłonie całe miasteczko… wraz z nimi.

Kto występuje w filmie?

W obsadzie znalazł się sam Eli Roth ("Bękarty wojny"), a także Ari Millen ("Dzika frajda"), Sarah Abbott ("Czarne lustro") i Benjamin Byron Davis ("Strażnicy Galaktyki: Volume 3").

Kto stoi za filmem?

Horror "Ice Cream Man" wyreżyserował według własnego scenariusza Eli Roth ("Noc dziękczynienia", "Hostel")

To najbardziej przerażający i szalony film, jaki dotąd zrobiłem – twierdzi twórca.