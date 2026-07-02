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Kultowy serial odświeżony. Wynik 99 proc. mówi sam za siebie

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 12:00
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"X-Men '97"
"X-Men '97"/Materiały prasowe
Wyczekiwany przez wszystkich fanów produkcji superbohaterskich serial "X-Men '97" powraca na popularną platformę streamingową z drugim sezonem. Na wielbicieli kultowej animacji czeka dziewięć nowych odcinków, w których zagubieni w czasoprzestrzeniach mutanci próbują wrócić do domu. Gdzie można oglądać serial?

Pierwsze trzy odcinki drugiego sezonu serialu "X-Men '97" są już dostępne na platformie Disney+, a kolejne będą pojawiać się na platformie co tydzień we wtorki.

O czym jest serial?

Drugi sezon "X-Men '97" kontynuuje historię bohaterskiej drużyny mutantów, która została rozdzielona i rozrzucona po różnych epokach, próbując odnaleźć drogę powrotną do domu. Tymczasem w latach 90., pod nieobecność X-Menów, pojawiają się podejrzani przeciwnicy, a nowe przejawy nietolerancji wobec mutantów zaczynają narastać.

Serial nawiązuje do kultowej animacji "X-Men", opartej na popularnej serii komiksów stworzonej w 1963 roku przez legendy Marvela – Stana Lee i Jacka Kirby'ego. Oryginalna produkcja zadebiutowała w październiku 1992 roku, ciesząc się popularnością.

Dodatkowo, pierwszy sezon "X-Men '97" należy do najchętniej oglądanych oryginalnych seriali animowanych Disney+ pod względem liczby godzin oglądania na całym świecie. Produkcja zdobyła szerokie uznanie widzów i krytyków, czego dowodem są status "Certified Fresh" oraz 99 proc. pozytywnych ocen w serwisie Rotten Tomatoes.

Kto znalazł się w obsadzie głosowej?

W obsadzie głosowej znaleźli się Ross Marquand (Profesor X), Matthew Waterson (Magneto), Ray Chase (Cyklop), Jennifer Hale (Jean Grey), Alison Sealy-Smith (Storm), Cal Dodd (Wolverine), Lenore Zann (Rogue) oraz George Buza (Bestia).

Kto stoi za serialem?

Producentami wykonawczymi serialu są Brad Winderbaum, Kevin Feige, Louis D'Esposito, Dana Vasquez-Eberhardt, Julia Lewald, Eric Lewald, Larry Houston i Beau DeMayo. Producentem nadzorującym jest Jake Castorena. Autorami scenariuszy odcinków są JB Ballard, Beau DeMayo, Bailey Moore, Antony Sellitti, Brian Ford Sullivan i Mariah Wilson. Za reżyserię odpowiadają Emmett Yonemura i Chase Conley.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: serial animowanykultowy serialdisney+X-Men
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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