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Polacy mogą oglądać wstrząsający kryminał. Za granicą okrzyknięto go najlepszym serialem

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 09:00
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"Irreversible"
"Irreversible"/Viaplay
W polskim streamingu można już oglądać wstrząsający serial kryminalny "Irreversible", który po premierze w Portugalii zdobył nagrody i nominacje w plebiscytach takich jak m.in. Golden Globes Portugal 2025, Sophia Awards 2025 (portugalskie Oscary) czy Autores Awards 2025. Gdzie można oglądać odcinkowy thriller?

Dwa pierwsze odcinki serialu "Irreversible" pojawiły się na kanale Viaplay Filmy i Seriale w miniony poniedziałek, 29 czerwca, a kolejne po dwa – 6 i 13 lipca. Kanał Viaplay Filmy i Seriale można oglądać poprzez Prime Video Channels, MEGOGO, CANAL+ oraz Play.

O czym jest serial?

Serial "Irreversible" zabiera widzów do nadmorskiego miasteczka w Portugalii, gdzie mieszka nastoletnia Luise, prześladowana przez rówieśników ze szkoły. Dziewczyna próbuje ignorować zaczepki i ufa jedynie swojej najlepszej przyjaciółce, Sarze, która wdaje się nawet w bójkę, by ją bronić. Niedługo po tym zdarzeniu ciało Luise zostaje odnalezione na plaży, a jej bliscy pogrążają się w żałobie. Najmocniej stratę przeżywa jednak Sara, która spędzała z Luise każdą wolną chwilę. Nie może pogodzić się z tragedią i mierzy się z poważnym kryzysem psychicznym.

Śledztwo prowadzi inspektor Pedro Sousa, który prosi o pomoc doświadczoną psycholożkę Júlię Mendes. Kobieta przed laty sama straciła córkę, a z niektórymi świadkami wiążą ją prywatne relacje. Mimo wątpliwości decyduje się pomóc zaprzyjaźnionemu policjantowi. Dochodzeniowcy trafiają na kolejne przeszkody, uczniowie szkoły milczą, a Júlia musi zmierzyć się z demonami z własnej przeszłości i z ludźmi, którym dotąd ufała. Równolegle rozwija się historia młodej matki, której opieka społeczna odebrała dziecko z powodu jej skomplikowanej przeszłości.

Przejmujący dramat kryminalny

"Irreversible" jest według dystrybutora "przejmującym dramatem kryminalnym, w którym snuta przez twórców mroczna intryga skłania również do refleksji nad rodzicielstwem, krzywdą i poszukiwaniem sprawiedliwości, wyglądającej nieco inaczej z każdej perspektywy. To opowieść o zatroskanych matkach, granicach miłości, stracie, a także sytuacjach, których nie sposób odwrócić. Tutaj każdy ma coś do ukrycia. W końcu trzeba jednak postawić pytanie, czy miłość jest w stanie usprawiedliwić wszystko. Odpowiedź jest jednak bardziej skomplikowana, niż mogłoby się wydawać". Jak mówi jeden z bohaterów serialu: "To nie koszmar, to rzeczywistość".

Najlepszy serial roku

Sześcioodcinkowy dramat kryminalny "Irreversible" znalazł się w gronie dziesięciu najbardziej wyczekiwanych seriali wyłonionych przez MIPDrama 2024. Zdobył nagrodę dla najlepszego serialu fabularnego i nominację dla najlepszej aktorki (Margarida Vila-Nova) w plebiscycie Golden Globes Portugal 2025, nagrodę dla najlepszej krajowej produkcji fabularnej roku NiT Public Vote 2025, nominację za najlepszy scenariusz podczas Autores Awards 2025 i był nominowany w kategorii najlepszego serialu w ramach Nagrody Filmowej Akademii Sophia 2025.

Kto stoi za serialem?

Reżyserem i scenarzystą serialu "Irreversible" jest jeden z najbardziej cenionych portugalskich twórców filmowych Bruno Gascon ("Shadow", "Towar"), a produkcją zajęła się Joana Domingues ("Shadow", "Towar").

W rolę Júlii Mendes wciela się Margarida Vila-Nova ("Letters from War"), a w roli Pedra Sousy zobaczymy Rafaela Moraisa ("Glória").

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Źródło dziennik.pl
Tematy: serial kryminalnyviaplaythrillernajlepszy serial
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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