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Polski thriller podbił świat. Teraz film mogą oglądać Polacy

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 11:00
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"Królestwo"
"Królestwo"/Materiały prasowe
Od 26 czerwca na ekranach wybranych kin studyjnych można już oglądać "Królestwo" – nagradzany na świecie pełnometrażowy debiut Michała Ciechomskiego. Dystopijny thriller wyprodukowany przez Studio Munka SFP to przejmująca opowieść o potrzebie przynależności, społecznej radykalizacji i przemocy rodzącej się pod płaszczykiem obrony wspólnoty.

Na seanse od 26 czerwca do 2 lipca zaprasza warszawskie Kino Kultura, które w środę 24 czerwca było miejscem uroczystej premiery filmu. Producent zapowiada kolejne pokazy "Królestwa" w wybranych kinach.

O czym jest film?

Akcja "Królestwa" rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, w której świat stanął na krawędzi wojny. Dawid (Bartosz Mikulak) traci pracę w jednej z ostatnich działających w kraju korporacji. Przygotowuje się z rodziną do ucieczki, podczas gdy jego młodszy brat wstępuje w szeregi paramilitarnej organizacji, która chce stawić opór wrogowi. Na jej czele stoi tajemniczy, charyzmatyczny przywódca (Jacek Poniedziałek). Kiedy brat ulega wypadkowi, Dawid musi go zastąpić, a jego przewodnikiem staje się Jakub (Julian Świeżewski). W szeregach wojskowych Dawid odnajduje odkupienie i miłość, ale także zaczyna nieświadomie przekraczać kolejne kręgi piekła.

Zaskakująca aktualność

Choć akcja filmu została osadzona w przyszłości, "Królestwo" pozostaje głęboko zakorzenione we współczesności. Reżyser Michał Ciechomski pisał scenariusz jeszcze przed pełnoskalową rosyjską agresją na Ukrainę, jednak ekranowa rzeczywistość zaskakująco przypomina obrazy znane dziś z medialnych doniesień i codziennego doświadczenia. Dzięki temu film staje się nie tylko thrillerem politycznym, ale również ostrzeżeniem przed procesami zachodzącymi na naszych oczach.

Inspiracją dla scenariusza były rozmowy reżysera z członkami skrajnie prawicowych środowisk, obserwacja narastających społecznych podziałów oraz mechanizmów tworzenia wspólnot opartych na lęku przed "innym". Ciechomski określa "Królestwo" jako opowieść o przynależności – nawet wtedy, gdy przybiera ona toksyczną formę.

Nagroda dla Najlepszego Filmu

Światowa premiera filmu miała miejsce podczas ubiegłorocznego Międzynarodowego Festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Po niej "Królestwo" prezentowane był m.in. na Thessaloniki International Film Festival oraz D'A Festival de Cinema w Barcelonie. Ze stolicy Katalonii obraz Michała Ciechomskiego wrócił z Nagrodą dla Najlepszego Filmu. Doceniany za odważne łączenie wątków społecznych, politycznych i queerowych film w czerwcu zaproszony został natomiast na organizowany przez społeczność LGBTQ+ festiwal Zinegoak w Bilbao.

Sześćdziesiąt Minut

"Królestwo" zrealizowane zostało w Studiu Munka w ramach skierowanego do debiutantów programu Sześćdziesiąt Minut, ze środków Stowarzyszenia Filmowców Polskich i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Koproducentami filmu są CANAL+ Polska S.A. oraz Black Photon.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: thrillerpolski filmkinoKrólestwo
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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