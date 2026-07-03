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W kinach zarobił prawie 684 miliony. Największy hit roku w abonamencie

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 07:00
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Ryan Gosling jako Ryland Grace w filmie "Projekt Hail Mary"
Ryan Gosling jako Ryland Grace w filmie "Projekt Hail Mary"/Materiały prasowe
Film SF "Projekt Hail Mary" z Ryanem Goslingiem w roli głównej, opowiadający o astronaucie, który próbuje uratować Ziemię, przebywając samemu w przestrzeni kosmicznej, zrobił furorę. Adaptacja kultowej powieści Andy'ego Weira zachwyciła świat. Nie brakowało głosów o najlepszym filmie SF roku, a nawet dekady. Co więcej, za sukcesem artystycznym poszedł kasowy. Dzieło właśnie pojawiło się na znanej platformie streamingowej opłacanej abonamentem.

Film "Projekt Hail Mary" wszedł na ekrany kin 20 marca, już półtora miesiąca później, na początku maja, pojawił się w wypożyczalniach VOD, a od dziś, 3 lipca, jest dostępny dla abonentów platformy Prime Video.

140 milionów na start

Film o budżecie oscylującym w granicach 200 milionów dolarów to jak na razie największy hit roku. Tylko w pierwszy weekend zarobił w kinach na całym świecie 140 milionów. Na ten spektakularny wynik złożyło się 80 milionów w USA i Kanadzie oraz 60 milionów w pozostałych krajach.

Ale to nie wszystko. "Projekt Hail Mary" bije rekord za rekordem. Osiągnięte 140 milionów oznacza bowiem najlepsze otwarcie marca dla filmu, który nie stanowi części żadnej franczyzy. Jest to również najlepsze otwarcie w historii wytwórni Amazon MGM Studios oraz w filmografii reżyserów – Phila Lorda i Christophera Millera. Powody do zadowolenia ma również gwiazda hitu – Ryan Gosling, w którego bogatej karierze jedynie "Barbie" osiągnęła lepszy rezultat na starcie.

W sumie "Projekt Hail Mary" zarobił  już na świecie ponad 683,5 miliona dolarów.

Zachwyt krytyków i widzów

Dzieło zachwyciło świat. Na portalu Rotten Tomatoes "Projekt Hail Mary" zebrał 95 proc. pozytywnych recenzji krytyków oraz 98 proc. entuzjastycznych opinii użytkowników. Nie brakuje głosów o arcydziele, najlepszym filmie SF roku, a nawet dekady.

"Olśniewająca wizualnie kosmiczna odyseja, która (...) cudownie łączy rozum z sercem" – czytamy w podsumowaniu krytyków na RT.

Kto stoi za filmem?

Film wyreżyserowali Phil Lord i Christopher Miller, ceniony duet odpowiedzialny za tak kreatywne projekty, jak "Klopsiki i inne zjawiska przygodowe", "21 Jump Street" czy "LEGO Przygoda". Scenariusz na bazie kultowej powieści Andy'ego Weira napisał Drew Goddard ("Genialna Morgan", "Daredevil", "Marsjanin" – ten ostatni również na podstawie prozy Andy'ego Weira).

Kto występuje w filmie?

Główną rolę gra hollywoodzki supergwiazdor Ryan Gosling ("Barbie", "Pamiętnik", "Kaskader"), a partnerują mu wybitna niemiecka aktorka Sandra Hüller ("Anatomia upadku", "Toni Erdmann", "Strefa interesów") oraz James Ortiz ("The Woodsman"), Lionel Boyce ("The Bear"), Milana Vayntrub ("Wilkołaki są wśród nas") i Ken Leung ("Branża", "Old", "Joker: Folie à deux").

O czym jest film?

Nauczyciel nauk ścisłych Ryland Grace (Ryan Gosling) budzi się na statku kosmicznym lata świetlne od domu, nie pamiętając, kim jest ani jak się tam znalazł. Gdy wraca mu pamięć, zaczyna odkrywać swoją misję: rozwiązać zagadkę tajemniczej substancji powodującej wygaśnięcie słońca. Musi wykorzystać swoją wiedzę naukową i niekonwencjonalne pomysły, aby ocalić wszystko na Ziemi przed zagładą, ale nieoczekiwana przyjaźń oznacza, że być może nie będzie musiał robić tego sam.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Prime Videonajlepszy filmRyan GoslingSandra Hüller
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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