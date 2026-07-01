Kolejny polski kryminał zekranizowany. Adaptacja pierwszej części była megahitem

Serial "Pionek" trafi do serwisu SkyShowtime jeszcze w tym roku.

Kto stoi za serialem "Pionek"?

"Pionek", nowy serial oryginalny SkyShowtime, jest drugą częścią opowieści, w centrum której znajdują się antropolożka Anka Serafin (w tej roli Maria Dębska) oraz dziennikarz Sebastian Strzygoń (Maciej Musiał). Tym razem fabuła przeniesie nas na Górny Śląsk.

Serial został oparty na drugiej części popularnej serii etno-kryminałów autorstwa Małgorzaty Fugiel-Kuźmińskiej oraz Michała Kuźmińskiego opublikowanej pod tym samym tytułem. Za reżyserię ponownie odpowiada Michał Gazda wspólnie z Bartoszem Blaschke. Autorem zdjęć jest Maciej Lisiecki, a autorkami scenariusza są Karolina Frankowska i Katarzyna Golenia. Producentką serialu jest Magdalena Szwedkowicz. Za produkcję odpowiada MAG Entertainment.

Po sukcesie naszego pierwszego serialu oryginalnego SkyShowtime "Śleboda", z wielką radością kontynuujemy historię Anki Serafin i Sebastiana Strzygonia w nowej produkcji "Pionek" – kolejnej wciągającej części z uznanej serii kryminałów autorstwa Małgorzaty Fugiel-Kuźmińskiej i Michała Kuźmińskiego. "Pionek", pierwsza polska kontynuacja serialu SkyShowtime, otwiera ekscytujący nowy etap w rozwoju polskich produkcji dla naszego serwisu i potwierdza nasze zaangażowanie we współpracę z utalentowanymi twórcami, by dostarczać autentyczne, lokalne historie – mówił w październiku ubiegłego roku Kai Finke, Chief Content Officer w SkyShowtime.

O czym jest serial "Pionek"?

Na Śląsku dochodzi do brutalnego morderstwa studentki architektury. Sposób działania sprawcy do złudzenia przypomina zbrodnie Normana Pionka, seryjnego mordercy nazywanego "Wampirem z Szombierek", odsiadującego wyrok więzienia. Choć wszystko wskazuje na naśladowcę, kolejne tropy nie dają policji jednoznacznych odpowiedzi.

W śledztwo prowadzone przez komisarz Kocur nieoczekiwanie angażuje się Bastian Strzygoń, który w pogoni za sensacją wciąga w sprawę Ankę Serafin. Im bardziej zagłębiają się w temat, tym więcej pojawia się pytań, a granica między prawdą a kłamstwem zaczyna się zacierać. Aby odkryć, kto stoi za zbrodnią, będą musieli zmierzyć się z mrocznymi tajemnicami, które od lat pozostawały ukryte.

Kto występuje w serialu "Pionek"?

W role główne ponownie wcielają się wspomniani już Maria Dębska i Maciej Musiał. W obsadzie drugoplanowej serialu nie zabraknie znamienitych nazwisk, wśród których pojawiają się m.in. Piotr Adamczyk, Anna Cieślak, Paulina Gałązka, Mirosław Haniszewski, Nel Kaczmarek, Andrzej Konopka, Weronika Książkiewicz, Karol Pocheć, Piotr Rogucki, Mateusz Rozwadowski, Łukasz Simlat, Ilona Wrońska, Zbigniew Zamachowski oraz Agnieszka Żulewska.

Największy hit w historii platformy

"Śleboda", pierwszy serial oryginalny, który powstał nad Wisłą na zamówienie serwisu SkyShowtime, w nieco ponad dwa tygodnie po premierze pierwszego odcinka znalazł się w serwisie na szczycie listy oglądalności i stał się najchętniej oglądanym tytułem w SkyShowtime od momentu startu serwisu w Polsce.

Od dnia premiery serialu, czyli 12 grudnia 2024 roku, pierwszy odcinek produkcji obejrzała ponad połowa subskrybentów SkyShowtime w Polsce, a niemal 90 proc. z nich kontynuowała oglądanie kolejnych odcinków serialu.

Na platformę SkyShowtime dwa pierwsze odcinki serialu "Śleboda" trafiły 12 grudnia, a kolejne pojawiały się co tydzień, aż do finału sezonu 9 stycznia 2025 roku.

Serial nominowany był do Polskich Nagród Filmowych ORŁY 2025 w kategorii najlepszy filmowy serial fabularny, a także do nagrody Gildii Scenarzystów Polskich za najlepszy scenariusz serialu fabularnego.

Po pozytywnym przyjęciu produkcji SkyShowtime ogłosiło, że od 20 lutego 2025 roku serial "Śleboda" będzie dostępny we wszystkich pozostałych krajach, w których serwis jest aktywny – w Europie Północnej, na Półwyspie Iberyjskim i na pozostałych rynkach Europy Centralnej.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z ogromnej popularności i oglądalności serialu Śleboda wśród polskich widzów. Od momentu premiery w grudniu niemal 90 proc. z nich kontynuuje oglądanie kolejnych odcinków produkcji. To potwierdza zapotrzebowanie wśród widzów nie tylko na mroczne i pełne akcji opowieści, ale także na powstawanie angażujących i autentycznych produkcji lokalnych. Ten sukces podkreśla zaangażowanie SkyShowtime w powstawanie znakomitych i wciągających produkcji oryginalnych, dlatego cieszymy się, że serial "Śleboda" z plejadą polskich gwiazd już w lutym będzie dostępny na naszych pozostałych europejskich rynkach – mówił Chief Content Officer w SkyShowtime, Kai Finke

Kto stoi za serialem "Śleboda"?

Sześcioodcinkowy serial SkyShowtime oparto na pierwszej części popularnej serii etno-kryminałów autorstwa Małgorzaty Fugiel-Kuźmińskiej oraz Michała Kuźmińskiego. Za reżyserię odpowiada Michał Gazda wspólnie z Bartoszem Blaschke. Autorem zdjęć jest Tomasz Augustynek. Producentką serialu jest Magdalena Szwedkowicz.

W roli głównej występuje Maria Dębska jako Ankę Serafin, wykładowczyni uniwersytecka. Maciej Musiał gra dziennikarza Sebastiana Strzygonia, a Piotr Pacek pojawia się jako Jędrek Chowaniec – lokalny policjant.

W pozostałych rolach widzowie mogli oglądać m.in. Joannę Balasz, Andrzeja Chyrę, Kubę Dyniewicza, Helenę Englert, Jana Englerta, Tomasza Karolaka, Artura Krajewskiego, Mateusza Janickiego, Mateusza Kmiecika, Magdalenę Lamparską, Leszka Lichotę, Annę Nehrebecką, Józefa Pawłowskiego oraz Andrzeja Zielińskiego.

O czym jest serial "Śleboda"?

Serial opowiada historię młodej antropolożki z Krakowa (Maria Dębska), która w poszukiwaniu siebie ucieka w góry i przypadkowo odkrywa zwłoki. Anka szybko zostaje wplątana w rozwiązanie zagadki morderstwa, a jej losy nierozerwalnie splatają się z Sebastianem (Maciej Musiał), zuchwałym dziennikarzem szukającym sensacji, oraz Jędrkiem (Piotr Pacek), lokalnym policjantem, z którym mieli się ku sobie jako nastolatkowie.

Kiedy Anka postanawia po latach odwiedzić na Podhalu swoich kuzynów, Kaśkę (Joanna Balasz) i Józka Kaleniców (Józef Pawłowski), nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo ten wyjazd wpłynie na jej życie i postrzeganie świata. Historia Jana Ślebody (Jan Englert) i kolejnych pokoleń tej rodziny - jego syna Macieja (Andrzej Zieliński) oraz wnuczki Majki (Helena Englert), staje się punktem zwrotnym w życiu Anki i lokalnej społeczności. Zagadkowe morderstwo, tajemnice z przeszłości i zawiłe podhalańskie relacje, to nie jest to, czego szukała w górach, pakując plecak z nadzieją na oderwanie się od codzienności.

Jesteśmy podekscytowani, że możemy przenieść na ekran tę porywającą powieść. Wraz z Marią Dębską, Maciejem Musiałem i Piotrem Packiem na czele obsady, nie możemy się doczekać, jak w nadchodzących miesiącach serial nabierze kształtu. Oryginalne seriale, takie jak "Śleboda", reprezentują nasze nieustające zaangażowanie w dostarczanie naszym widzom lokalnej rozrywki, produkowanej przez lokalnych twórców i z udziałem lokalnych gwiazd – mówił Kai Finke.