Bije rekordy popularności. Ten sezon polskiego hitu komediowego będzie wyjątkowy

Czwarty sezon "LOL: Kto się śmieje ostatni" zadebiutuje już 10 lipca 2025 rok na platformie Prime Video.

Bezprecedensowy sezon

Po raz pierwszy możemy zobaczyć wszystkich uczestników w walce na śmiech i życie, aby przekonać się, że przed nami wyjątkowo nieprzewidywalna odsłona programu, pełna humoru, absurdalnych sytuacji w starciu o zachowanie kamiennej twarzy. Na start pojawią się pierwsze trzy odcinki, a finałowe trzy trafią do serwisu tydzień później.

Kto występuje w nowym sezonie?

W nadchodzącym sezonie widzowie zobaczą wybuchową mieszankę talentów: Tomasza Kota, Ewę Kasprzyk, Tomasza Karolaka, Katarzynę Bujakiewicz, Klaudię Halejcio, Michała Sikorskiego, Vanessę Aleksander, Kacpra Rucińskiego, Mariusza Kałamagę oraz Jano, wykorzystujących cały swój aktorski i komediowy arsenał w walce o to, by się nie zaśmiać. Nad tym kontrolowanym chaosem ponownie zapanuje Cezary Pazura, który ze swojego control roomu będzie obserwował uczestników, wydawał ostrzeżenia w postaci żółtych i czerwonych kartek, pilnując zasad gry.

Opublikowany zwiastun pokazuje, że uczestnicy nie zamierzają oszczędzać siebie nawzajem. Nie zabraknie zaskakujących przebrań, absurdalnych sytuacji, improwizowanych występów i prób zachowania powagi w okolicznościach, które wydają się wręcz niemożliwe do powstrzymania śmiechu.

O czym jest show?

Cezary Pazura zaprasza dziesięć gwiazd komedii i osobowości ze świata rozrywki do udziału w wyjątkowym eksperymencie – przez sześć godzin nie mogą się zaśmiać, próbując jednocześnie rozśmieszyć siebie nawzajem. Zwycięży ten, kto dotrwa do końca, zdobywając 100 tysięcy złotych na wybrany cel charytatywny.

Kto za tym stoi?

Za produkcję składającego się z sześciu odcinków show odpowiada Constantin Entertainment Polska dla Prime Video. Producentem programu jest Michał Brożonowicz, producentem wykonawczym Kama Oleksik, a showrunnerem Michał Górski. W poprzednich edycjach zwyciężali kolejno: aktor Michał Meyer, aktorka i influencerka Zofia Zborowska-Wrona oraz komik Rafał Rutkowski.

Program jest adaptacją odnoszącego sukcesy japońskiego formatu "HITOSHI MATSUMOTO Presents Documental", której producentem i prowadzącym jest Hitoshi Matsumoto zawiadujący dziesięciorgiem komików w walce na śmiech za zamkniętymi drzwiami. Format ten spotkał się z dużym uznaniem widzów na całym świecie i powstały jego lokalne wersje między innymi w Meksyku, Australii, Niemczech, Włoszech, Francji, Indiach, Hiszpanii, Kanadzie, Brazylii, Holandii, RPA, Irlandii, Polsce i innych krajach.

Sukces poprzednich sezonów potwierdził, że format doskonale trafia w gusta widzów, łącząc spontaniczny humor, emocjonującą rywalizację i gwiazdorską obsadę.