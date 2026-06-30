Dziennik Gazeta Prawana logo

Bije rekordy popularności. Ten sezon polskiego hitu komediowego będzie wyjątkowy

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 13:00
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
"LOL: Kto się śmieje ostatni"
"LOL: Kto się śmieje ostatni"/Materiały prasowe
W sieci pojawił się oficjalny zwiastun 4. sezonu bijącego rekordy popularności show komediowego produkcji własnej – LOL: Kto Się Śmieje Ostatni, który zadebiutuje 10 lipca 2025 roku wyłącznie na Prime Video.

Czwarty sezon "LOL: Kto się śmieje ostatni" zadebiutuje już 10 lipca 2025 rok na platformie Prime Video.

Bezprecedensowy sezon

Po raz pierwszy możemy zobaczyć wszystkich uczestników w walce na śmiech i życie, aby przekonać się, że przed nami wyjątkowo nieprzewidywalna odsłona programu, pełna humoru, absurdalnych sytuacji  w starciu o zachowanie kamiennej twarzy. Na start pojawią się pierwsze trzy odcinki, a finałowe trzy trafią do serwisu tydzień później.

Kto występuje w nowym sezonie?

W nadchodzącym sezonie widzowie zobaczą wybuchową mieszankę talentów: Tomasza Kota, Ewę Kasprzyk, Tomasza Karolaka, Katarzynę Bujakiewicz, Klaudię Halejcio, Michała Sikorskiego, Vanessę Aleksander, Kacpra Rucińskiego, Mariusza Kałamagę oraz Jano, wykorzystujących cały swój aktorski  i komediowy arsenał w walce o to, by się nie zaśmiać. Nad tym kontrolowanym chaosem ponownie zapanuje Cezary Pazura, który ze swojego control roomu będzie obserwował uczestników, wydawał ostrzeżenia w postaci żółtych i czerwonych kartek, pilnując zasad gry.

Opublikowany zwiastun pokazuje, że uczestnicy nie zamierzają oszczędzać siebie nawzajem. Nie zabraknie zaskakujących przebrań, absurdalnych sytuacji, improwizowanych występów i prób zachowania powagi w okolicznościach, które wydają się wręcz niemożliwe do powstrzymania śmiechu.

O czym jest show?

Cezary Pazura zaprasza dziesięć gwiazd komedii i osobowości ze świata rozrywki do udziału  w wyjątkowym eksperymencie – przez sześć godzin nie mogą się zaśmiać, próbując jednocześnie rozśmieszyć siebie nawzajem. Zwycięży ten, kto dotrwa do końca, zdobywając 100 tysięcy złotych na wybrany cel charytatywny.

Kto za tym stoi?

Za produkcję składającego się z sześciu odcinków show odpowiada Constantin Entertainment Polska dla Prime Video. Producentem programu jest Michał Brożonowicz, producentem wykonawczym Kama Oleksik, a showrunnerem Michał Górski. W poprzednich edycjach zwyciężali kolejno: aktor Michał Meyer, aktorka i influencerka Zofia Zborowska-Wrona oraz komik Rafał Rutkowski.

Program jest adaptacją odnoszącego sukcesy japońskiego formatu "HITOSHI MATSUMOTO Presents Documental", której producentem i prowadzącym jest Hitoshi Matsumoto zawiadujący dziesięciorgiem komików w walce na śmiech za zamkniętymi drzwiami. Format ten spotkał się z dużym uznaniem widzów na całym świecie i powstały jego lokalne wersje między innymi w Meksyku, Australii, Niemczech, Włoszech, Francji, Indiach, Hiszpanii, Kanadzie, Brazylii, Holandii, RPA, Irlandii, Polsce  i innych krajach.

Sukces poprzednich sezonów potwierdził, że format doskonale trafia w gusta widzów, łącząc spontaniczny humor, emocjonującą rywalizację i gwiazdorską obsadę.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: Prime Videoserial komediowyshowCezary Pazura
Powiązane
Jeremy Allen White w serialu "The Bear"
Miało go nie być, a tu taka niespodzianka. Kultowy serial powrócił, są wszystkie odcinki
"Ród Smoka"
Serialowy hit powrócił. Nowy sezon oceniany jeszcze lepiej niż wcześniejsze
"Avatar: Ogień i popiół"
W kinach zarobił półtora miliarda. Teraz hit robi furorę w abonamencie
Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPolski serial kryminalny budzi mieszane odczucia. Przedostatni odcinek »
Zobacz
|
Dodaj łyżeczkę do kawy. To doskonały spalacz tłuszczu
Dodaj łyżeczkę do kawy. To doskonały spalacz tłuszczu
Odcinkowy pomiar prędkości
Jadą 145 km/h, a mandat nie przychodzi. Oto legalny sposób na najdłuższy odcinkowy pomiar prędkości
Toyota PROACE CITY Verso
Oto nowe auto za 39 500 zł. Ma silnik 1.5 i gwarancję na 1 mln kilometrów
Nowa Cupra Raval
Koncern odleciał z ceną i stylem. Oto nowe auto dla ludu, kosztuje znacznie mniej niż rywale
"Morfeusz"
Polski serial kryminalny budzi mieszane odczucia. Przedostatni odcinek
Wołodymyr Zełenski
Ekspert zwraca uwagę: Ukraińcy chcą przekonać Zachód, że Polacy to kolonizatorzy
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj