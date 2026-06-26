Dziennik Gazeta Prawana logo

Serial idealny na czas mundialu. To już ostatni odcinek hitu

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 09:00
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
"Witamy we Wrexham"
"Witamy we Wrexham"/Materiały prasowe
Mundial rozkręcił się na dobre, na kibiców czeka po kilka meczów w dzień i w nocy. W przerwie może niektórzy zdecydują się sięgnąć po piąty sezon serialu "Witamy we Wrexham". Ten nieoczywisty serial sportowy daje widzom wyjątkowy wgląd w to, co dzieje się na boisku, w szatni i wśród zawodników – wszystko w trakcie najważniejszych meczów w historii klubu. Gdzie można oglądać finałowy już odcinek nowego sezonu serialu?

Ósmy i zarazem ostatni odcinek piątego sezonu nagrodzonego Emmy serialu dokumentalnego FX "Witamy we Wrexham" pojawił się dziś, 26 czerwca, na platformie Disney+.

O czym opowiada serial?

"Witamy w Wrexham" to serial ukazujący marzenia i zmartwienia Wrexham, robotniczego miasta w północnej Walii w Wielkiej Brytanii, w którym dwie gwiazdy Hollywood decydują o przyszłości trzeciego najstarszego klubu na świecie. W 2020 roku Rob McElhenney ("U nas w Filadelfii") i Ryan Reynolds ("Deadpool") wspólnymi siłami kupili grający w piątej lidze klub piłkarski Wrexham AFC w nadziei, że stworzą historię sukcesu, której wszyscy będą kibicować. Świat to dostrzegł, a w zespole zaszły zmiany.

Po piętnastu bolesnych sezonach w National League klub w końcu awansował ponownie do English Football League. Zawodnicy grają teraz o wyższą stawkę, napotykają mocniejszą konkurencję, a klub zmaga się z kontuzjami i innymi problemami. Oddany personel i kibice cieszą się z przywrócenia klubowi i miastu dawnej chwały, ale powrót do EFL oznacza nowe wyzwania. Czy Wrexham AFC im sprosta i sięgnie po kolejne sukcesy?

Klub wywalczył dwa awanse z rzędu, docierając po raz pierwszy od 20 lat do EFL League One. Piłkarze i kibice marzą teraz o awansie do Premier League, przygotowując się jednocześnie na wyzwania, jakie niesie każdy kolejny szczebel.

Kto stoi za serialem?

Wszystkie dotychczasowe sezony serialu o dwóch amerykańskich aktorach z wielkim marzeniem można oglądać w Disney+.

Producentami wykonawczymi "Witamy we Wrexham" są Rob McElhenney, Ryan Reynolds, Josh Drisko, Bryan Rowland, Jeff Luini, Humphrey Ker, Nick Frenkel, George Dewey oraz Andrew Fried, Dane Lillegard, Sarina Roma i Andy Thomas z Boardwalk Pictures. Serial powstaje we współpracy More Better Productions, Maximum Effort Productions, 3 Arts Entertainment i Boardwalk Pictures.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: finałowy odcinekdisney+serial sportowyRyan Reynolds
Powiązane
Chiwetel Ejiofor w filmie "Backrooms. Bez wyjścia"
Polacy szturmują kina. To najpopularniejszy horror roku
"Przeznaczenie: Historia Pogány Induló"
Ten film zachwycił świat. "Bezkompromisowy głos pokolenia Z"
Jan Wieczorkowski w serialu "Zajazd. Będzie się działo"
Uwielbiany polski serial wraca. Ikona telewizji dołącza do obsady
Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraTo jeden z najlepszych seriali ostatnich lat. SF i paranoiczny thriller w jednym »
Zobacz
|
GAC Emkoo 2.0 Hybrid
Tak wygląda nowy hit dla polskiej rodziny. Ma silnik 2.0 i wygodne wnętrze. Ile kosztuje?
Senior w samochodzie nowe przepisy dotyczące prawa jazdy i badań lekarskich
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026? Klamka zapadła: Oto nowa granica wieku i zasady badań
Nowa Toyota Camry
Ma silnik 2.5 i spala 4,8 l na 100 km. Nowa Toyota trzęsie rynkiem. Jaka cena?
studia, student, uczelnia
Padł rekord w tegorocznej rekrutacji na studia. 45 osób na jedno miejsce
Tankowanie samochodu benzyną na stacji Orlen
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Po 25 czerwca benzyna 95, LPG i diesel po tyle. Mamy najnowsze zestawienie
Umundurowany policjant stojący przy nowym, srebrno-niebiesko-żółtym radiowozie i patrzący na dwa ekrany kontrolerów do drona leżące na klapie bagażnika samochodu
Od 27 czerwca zmiany dla kierowców. Lewy pas wreszcie będzie wolny
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj