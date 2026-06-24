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Nietypowy serial kryminalny. Takiego hitu nikt się nie spodziewał

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 09:00
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"Pełna przyjemność gwarantowana"
"Pełna przyjemność gwarantowana"/Materiały prasowe
"Pełna przyjemność gwarantowana" to nowy serial kryminalny dostępny na popularnej platformie streamingowej. Widzowie i krytycy przyznają zgodnie – tytuł tego kryminału z Tatianą Maslany w roli głównej mówi wszystko również o jego poziomie. Opinie są wręcz rewelacyjne. Gdzie można oglądać siódmy odcinek serialu?

"Pełna przyjemność gwarantowana" ("Maximum Pleasure Guaranteed") to serial dostępny na platformie Apple TV+. Dziś, 24 czerwca, został dodany odcinek siódmy z dziesięciu.

O czym jest serial?

Bohaterką tego nietypowego serialu kryminalnego, ocenianego pozytywnie aż przez 94 proc. krytyków na portalu Rotten Tomatoes, jest świeżo rozwiedziona mama, która trafia do świata juniorskiej ligi piłki nożnej i wpada w niebezpieczną spiralę szantażu i morderstw.

Kto występuje w serialu?

Główną rolę gra kanadyjska aktorka o ukraińsko-polskich korzeniach, Tatiana Maslany ("Bezpieczne miejsce", "Małpa", "Mecenas She-Hulk"), a partnerują jej Jake Johnson ("Jess i chłopaki", "Na własne ryzyko", "Jurassic World"), Jessy Hodges ("Barry", "Goldbergowie", "Wielki skok"), Jon Michael Hill ("Facet z zasadami", "Elementary", "Wdowy"), Charlie Hall ("Z pamiętnika samotnej alkoholiczki", "Bel-Air", "Potwory"), Kiarra Hamagami Goldberg ("Percy Jackson i olimpijczycy", "Inwazja", "W blasku nocy"), Nola Wallace ("Strangers 2", "Strangers 3") i Murray Bartlett ("Biały Lotos", "The Last of Us", "Sierpień").

Kto stoi za serialem?

Twórcą serialu i jego głównym scenarzystą jest David Rosen ("Cytadela", "Sugar", "Inwazja"), któremu przy scenariuszu pomagała nie mniej doświadczona Tami Sagher ("Wyjdź za mnie", "Wielka", "Orange is the New Black"). Za kamerą stanęli David Gordon Green ("Scarpetta", "Prawi Gemstonowie", "Halloween"), Damon Thomas ("Wielkie cygaro", "Za zasłoną", "Obsesja Eve"), Alethea Jones ("Spider-Noir", "Peacemaker", "Genialna Morgan") oraz Daniel Sackheim ("Kraina Lovecrafta", "Detektyw", "Jack Ryan").

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Źródło dziennik.pl
Tematy: serial kryminalnynowy odcinekApple TVTatiana Maslany
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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