Wszedł na scenę wbrew zakazowi milicji. Nadchodzi film o buntowniku z czasów PRL

"Mniej obcy", filmowa biografia Jana Borysewicza powstaje dla platformy Netflix, a data premiery została wyznaczona na 7 października 2026 roku.

O czym jest film?

Polska, 1983 rok. Lider zespołu Lady Pank, Jan Borysewicz, wchodzi na scenę wbrew zakazowi komunistycznej milicji, która chce ocenzurować jego utwór. Koncert zostaje przerwany, a muzycy aresztowani. Akcja cofa się w czasie, by pokazać, jak to wszystko się zaczęło – historia charyzmatycznego, ale złożonego artysty rozwija się na oczach widza.

Jan Borysewicz to postać niezwykle ważna dla polskiej kultury – ikona rocka, którego twórczość i charyzma ukształtowały muzyczną świadomość wielu pokoleń. Ten film będzie pełną pasji opowieścią, skierowaną prosto do fanów, ale też niezwykle atrakcyjnym zekranizowaniem niesamowitej historii wyjątkowych ludzi. W projekt zaangażowani są zarówno uznani twórcy, z którymi mieliśmy już okazję współpracować, jak i utalentowani debiutanci – i jestem przekonany, że to pozwoli stworzyć świeżą, wciągającą filmową opowieść – mówił w sierpniu 2025 roku Łukasz Kłuskiewicz, dyrektor programowy Netflixa w Europie Środkowo-Wschodniej.

Historia Borysewicza, osadzona w realiach lat 80. i 90., to opowieść o buncie, pasji i cenie, jaką można zapłacić za wolność artystyczną. Bardzo cieszę się, że historia Lady Pank i moja droga pojawią się na ekranie. Mam nadzieję, że ten film pokaże, że w tamtych czasach muzyka to było coś więcej niż tylko granie – była formą naszej wolności – komentował wówczas sam Jan Borysewicz.

Choć osią narracji filmu są losy lidera Lady Pank, "Mniej obcy" to coś więcej niż klasyczna biografia muzyczna. To historia człowieka, który spełnia swoje największe marzenie, by wkrótce przekonać się, jak wysoką cenę trzeba czasem za nie zapłacić. Na tle schyłkowego PRL-u opowiadamy o muzyku, dla którego rock 'n roll był czymś więcej niż rozrywką – był wolnością, buntem i szansą na życie według własnych zasad – mówi dziś Kristoffer Rus, reżyser i producent.

Zależało mi, żeby ten film był prawdziwy i niczego nie upiększał. Nie chciałem ukrywać ani sukcesów, ani błędów, ani ceny, jaką przyszło mi zapłacić za życie podporządkowane muzyce. To nie jest historia o tym, że warto ślepo gonić za marzeniami. Raczej o tym, że jeśli naprawdę nie potrafisz z czegoś zrezygnować, musisz być gotowy ponieść konsekwencje swoich wyborów. Mam nadzieję, że widzowie zobaczą w tym filmie nie tylko rock'n'rollową historię, ale też szczerą opowieść o pasji, która potrafi dawać wolność, ale potrafi też bardzo dużo zabrać – wyznaje Jan Borysewicz.

Kto występuje w filmie?

Jana Borysewicza gra Mikołaj Bukrewicz. W pozostałych członków zespołu Lady Pank wcielają się Hubert Miłkowski ("Norwegian Dream", "Hiacynt", "Filip"), Krzysztof Oleksyn ("Entropia", "Fanfik", "Filip"), Mikołaj Matczak ("Kibic", "Utrata równowagi", "Braty") oraz Marcel Barra ("Porządny człowiek").

W roli współzałożyciela i głównego autora tekstów Andrzeja Mogielnickiego zobaczymy Patryka Pietrzaka ("Kruk"). W obsadzie znaleźli się także Kinga Preis ("Córki dancingu", "Dom zły", "Zupa nic") oraz Ireneusz Czop ("Piekło kobiet", "Zapiski śmiertelnika", "Breslau").

Kto stoi za filmem?

Za reżyserię odpowiada Kristoffer Rus ("Za duży na bajki", "Morderczynie", "Pod wiatr"). Autorami scenariusza są Wiktor Piątkowski oraz Joanna Kozłowska ("Morderczynie", "Sortownia", "Wojenne dziewczyny"). Producentem filmu jest Paprika Studios.