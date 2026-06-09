Kultowa seria wróciła po 20 latach i rozbiła bank. Próg miliarda wpływów przekroczony

Nowy "Straszny film" pojawił się w kinach 5 czerwca 2026 roku.

Hit numer jeden

Szósta część cyklu może pochwalić się najlepszym otwarciem w całej serii. Przy budżecie rzędu 30 milionów dolarów nowy "Straszny film" przyniósł w premierowy weekend wpływy sięgające 105,5 milionów dolarów. Złożyło się na to 55 milionów na rynku amerykańskim oraz 50,5 miliona na rynku zewnętrznym.

W Polsce na film wybrało się w pierwszy weekend blisko 150 tys. widzów.

Oficjalna zapowiedź

Pogłoski o powrocie do serii oficjalnie potwierdził w październiku 2024 roku na platformie X jeden z braci ze słynnego klanu komików, Marlon Wayans.

"WRÓCILIŚMY!!! Po prawie 20 latach bracia Wayansowie w końcu dadzą fanom to, o co ci prosili… Powrót do serii STRASZNY FILM! Nie możemy się doczekać, aby znów dobrze się bawić na dużym ekranie" - napisał Marlon Wayans.

Dorobek braci Wayansów

Pisząc o "prawie 20 latach" Marlon Wayans miał na myśli ostatni wspólny film braci - komedię "Mały" z 2006 roku w reżyserii Keenena Ivory'ego Wayansa i z udziałem Shawna Wayansa.

Od ostatniego "Strasznego filmu" stworzonego przez komediowy klan minęły bowiem już 23 lata. Mowa o "Strasznym filmie 2", po którym bracia w wyniku konfliktu z producentami zostali odsunięci od serii i zastąpieni innym słynnym twórcą parodii – Davidem Zuckerem.

Od tamtej pory Wayansowie nakręcili wspólnie jedynie komedie "Agenci bardzo specjalni" oraz właśnie "Małego". Sam Marlon nie stronił od parodii, występując m.in. w dwóch częściach "Domu bardzo nawiedzonego" oraz "Pięćdziesięciu twarzach Blacka". Żaden z tych filmów nie zyskał jednak statusu pierwszego "Strasznego filmu" czy "Chłopaczków z sąsiedztwa" z lat 90.

Fenomen "Strasznego filmu"

Na "Straszny film" z 2000 roku też z początku nikt nie stawiał. Co więcej, film pomyślany głównie jako parodia filmu, który sam był satyrą na slashery – "Krzyku" Wesa Cravena - wydawała się wielu poronionym pomysłem. Mimo to komedia kosztująca 19 milionów dolarów pobiła rekordy kasowe, przynosząc na całym świecie wpływy z kin w wysokości 278 milionów dolarów.

W tej sytuacji sequel był już tylko kwestią czasu. Już rok później na ekrany trafił "Straszny film 2". Film miał już znacznie większy budżet – 45 milionów dolarów – i zarobił także mniej, bo nieco ponad 141 milionów dolarów. Być może to zaważyło na nieporozumieniach między Wayansami a wytwórnią, w wyniku czego bracia zostali odsunięci od serii.

Nie zaważyło to bynajmniej na popularności cyklu. "Straszny film 3" okazał się przebojem kasowym, ustępując wpływami jedynie oryginalnemu filmowi.

W sumie pierwszych pięć "Strasznych filmów", na które wydano w sumie 177 miliony dolarów, przyniosło dochody rzędu 896,5 miliona dolarów.

Już po pierwszym weekendzie szósta część znacznie przysłużyła się franczyzie. Wpływy rzędu 105,5 miliona dolarów oznaczają bowiem, że cała seria w skali globalnej przekroczyła próg miliarda dolarów.

Nowy "Straszny film"

Dwadzieścia sześć lat po tym, jak udało im się ujść z życiem przed zamaskowanym zabójcą przypominającym Ghostface'a z "Krzyku", legendarna czwórka ponownie staje się celem tajemniczego mordercy. Cindy, Brenda, Ray i Shorty muszą jeszcze raz połączyć siły, gdy wokół nich zaczynają mnożyć się kolejne absurdalne i krwawe sytuacje.

Film w satyryczny sposób wyśmiewa współczesne kino grozy próbujące odświeżyć znane marki, ale także oryginalne horrory, jak "Grzesznicy" czy "Zniknięcia". Obok powracających bohaterów pojawiają się nowe postacie, a całość pełna jest przekraczającego granice humoru i nawiązań do popkultury.

Długo nie było wiadomo, czy szósty "Straszny film" będzie kontynuował wątki z pierwszych czterech filmów. Dlaczego czterech? Otóż dlatego, że "Straszny film 5" ze wcześniejszymi odsłonami łączył jedynie tytuł i zamysł parodiowania popularnych horrorów. W filmie nie wystąpiły Anna Faris jako Cindy Campbell ani Regina Hall jako Brenda Meeks, które pojawiały się we wszystkich poprzednich częściach. Fani serii bardzo liczyli na powrót obu aktorek – i się doczekali!