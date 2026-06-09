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To jeden z najlepszych seriali historycznych ostatnich lat. 100 proc. pozytywnych recenzji

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 08:00
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"Królowa węży"
"Królowa węży"/Materiały prasowe
Na antenie polskiej telewizji jest emitowany pierwszy sezon widowiskowego serialu historycznego "Królowa węży" opowiadającego o Katarzynie Medycejskiej. Serial zrobił furorę na Zachodzie, gdzie nikt nie odważył się go skrytykować – na portalu Rotten Tomatoes liczba pozytywnych recenzji wynosi pełne 100 proc. Gdzie i o której godzinie będzie można oglądać piąty odcinek?

Piąty z ośmiu odcinków serialu "Królowa węży" ("The Serpent Queen") zostanie wyemitowany na kanale Epic Drama dziś, 9 czerwca o godz. 22:00, a kolejne odcinki będą pokazywane w każdy wtorek o tej samej godzinie.

O czym jest serial?

Serial ukazuje historię życia Katarzyny Medycejskiej, która wbrew przeciwnościom losu stała się jedną z najpotężniejszych i najdłużej panujących władczyń w historii Francji. Ten widowiskowy serial historyczny opowiada o drodze, jaką przeszła Katarzyna od wcześnie osieroconego dziecka z włoskiej rodziny Medyceuszy do pozycji francuskiej królowej. Musiała w tym czasie poruszać się po zdradliwych wodach polityki i przetrwać liczne zamachy na swoje życie. Historię Katarzyny poznajemy poprzez retrospekcje, w których wyjaśnia ona swoje działania i dzieli się zdobytym doświadczeniem ze swoją nową służącą, Rahimą. Opowiada między innymi o tym, jak w wieku 14 lat trafiła na francuski dwór królewski i zmierzyła się z brutalną rzeczywistością bezwzględnej walki o władzę.

Kto występuje w serialu?

Tytułową rolę gra dwukrotnie nominowana do Oscara Samantha Morton ("Raport mniejszości", "Synekdocha, Nowy Jork", "Nasza Ameryka"), a partnerują jej Amrita Acharia ("Gra o tron", "Nadciąga noc", "Jestem twoja"), Enzo Cilenti ("Czarne lustro", "Pszczelarz", "The Crown"), Ruby Bentall ("Robin Hood", "Operacja Mincemeat", "Niewygodna prawda"), Nicholas Burns ("To już jest koniec", "Emma", "Przebudzenie dusz"), Beth Goddard ("X-Men: Pierwsza klasa", "Na skraju jutra", "Wspaniała rzecz"), Raza Jaffrey ("Homeland", "Code Black: Stan krytyczny", "Sekcja rytmiczna"), Danny Kirrane ("Reniferek", "Sandman", "Ujarani"), Ray Panthaki ("Punkt wrzenia", "Colette", "Brudna gra") oraz Ludivine Sagnier ("Lupin", "Młody papież", "Basen").

Kto stoi za serialem?

Twórcą, głównym scenarzystą i reżyserem serialu jest Justin Haythe ("Droga do szczęścia", "Jeździec znikąd", "Lekarstwo na życie").

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Źródło dziennik.pl
Tematy: nowy odcinekserial historycznyEpic DramaSamantha Morton
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
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