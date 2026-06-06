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Najlepsze filmy akcji w telewizji. Nowy cykl w czerwcowe wieczory

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 09:00
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"xXx: Reaktywacja"
"xXx: Reaktywacja"/Materiały prasowe
W czerwcu kanał SCI FI zaprasza widzów na specjalne pasmo filmowe Super Kino oferujące widzom najlepsze produkcje kina akcji. Na ekranie nie zabraknie spektakularnych pojedynków, brawurowych misji, niebezpiecznych turniejów i bohaterów, którzy nie cofają się przed żadnym wyzwaniem. W jakie dni i o której godzinie będą emitowane filmy akcji?

Pasmo Super Kino wystartuje 6 czerwca na SCI FI i będzie emitowane w każdą sobotę o godz. 21:00 aż do 27 czerwca.

Jakie filmy zobaczymy?

Vin Diesel powróci jako legendarny superszpieg w filmie "xXx: Reaktywacja", a w nowej misji dołączą do niego Donnie Yen i Tony Jaa. Jackie Chan i Jet Li poprowadzi drużynę wojowników na niezwykłą wyprawę do "Zakazanego królestwa" (premiera na kanale). W "Medalionie" znów Jackie Chan, tym razem u boku Claire Forlani i brytyjskiego komika Lee Evansa, wcieli się w detektywa z Hongkongu, któremu tajemniczy amulet daje nadludzkie moce. Z kolei w produkcji "DOA: Żywy lub martwy" najatrakcyjniejsza ekipa wojowniczek – z Jaime Pressly, Devon Aoki i Holly Valance w rolach głównych – trafi na odległą wyspę, gdzie czeka na nie śmiertelnie niebezpieczny turniej sztuk walki.

"xXx: Reaktywacja"

Premiera: 6 czerwca o godz. 21:00

Kiedy grupa bezwzględnych najemników kradnie zaawansowaną technologicznie broń stanowiącą zagrożenie dla całego świata, ludzkość potrzebuje superszpiega Xandera Cage'a. Ponownie wezwany do akcji, Xander staje na czele zespołu żądnych adrenaliny śmiałków i rusza na misję, od którego zależą losy świata.

"Zakazane królestwo"

Premiera: 13 czerwca o godz. 21:00

Amerykański nastolatek zafascynowany kung-fu dokonuje niezwykłego odkrycia, które prowadzi go aż do Chin. Tam dołącza do grupy mistrzów sztuk walki, by pomóc uwolnić legendarnego Króla Małp.

"Medalion"

Premiera: 20 czerwca o godz. 21:00

Komedia akcji z udziałem Claire Forlani, Lee Evansa i Juliana Sandsa. Jackie Chan wciela się w Eddiego Yanga, policjanta z Hongkongu, który podczas śledztwa dotyczącego tajemniczego medalionu ulega wypadkowi. Eddie szybko odkrywa, że dzięki potężnemu artefaktowi zyskuje niezwykłą szybkość, siłę i umiejętności, wynosząc swoje zdolności na niespotykany poziom. Z pomocą dawnej ukochanej, agentki brytyjskiego Interpolu Nicole James (Forlani), Eddie postanawia odkryć sekret medalionu  i stawić czoła bezwzględnemu bossowi przestępczemu który chce wykorzystać jego ogromną moc do własnych niecnych planów.

"DOA: Żywy lub martwy"

Premiera: 27 czerwca o 21:00

Najlepsi wojownicy świata zostają zaproszeni do udziału w turnieju sztuk walki DOA. Cztery rywalizujące ze sobą zawodniczki łączą siły, by odkryć skrywany sekret.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: telewizjafilm akcjiJackie ChanVin Diesel
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
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