Dziennik Gazeta Prawana logo

Kultowa seria kończy 45 lat. Trzy nowe filmy z cyklu jeszcze w czerwcu

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 16:00
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
"Statek marzeń – Auckland"
"Statek marzeń – Auckland"/Materiały prasowe
Telewizja Romance TV przygotowała dla widzów trzy najnowsze filmy z kultowej serii "Statek marzeń". Tym razem załoga wycieczkowca odwiedzi Auckland, Bora Bora oraz Madikwe w Afryce. Premiery stacja pokaże w piątki 5, 12 i 19 czerwca o godz. 20:00. W rolach głównych tradycyjnie zobaczymy Floriana Silbereisena, Barbarę Wussow i Daniela Morgenrotha.

Kultowa seria, która zadebiutowała w telewizji w 1981 roku, obchodzi w tym roku swoje 45-lecie. W dwa pierwsze dni 2026 na antenie premierowo zagościły "Statek marzeń – Argentyna" oraz "Statek marzeń – Dolina Rzeki Hudson", ale Romance TV pragnie dalej świętować jubileusz 45-lecia "Statku marzeń". Tym razem załoga uda się w długie rejsy, a celem będą kolejne bajeczne miejsca na naszej planecie.

W telewizyjnych premierach "Auckland", "Bora-Bora" oraz "Afryka – Madikwe" na pasażerów wycieczkowca czekają poruszające spotkania, zaskakujące zwroty akcji i wzniosłe uczucia. A wszystko to pośród zapierających dech w piersi krajobrazów.

"Statek marzeń – Auckland"

Premiera: 5 czerwca, godz. 20:00

Kapitan Max Parger i jego załoga kierują "Statek marzeń" do Nowej Zelandii. Na pokładzie są również producentka win Esther Sarchow i jej mały zespół. Ich celem w Auckland jest udział w targach wina. Wszyscy mają nadzieję, że zdobędą nagrodę za najlepszy riesling.

"Statek marzeń – Bora-Bora"

Premiera: 12 czerwca, godz. 20:00

"Statek marzeń – Bora-Bora"
"Statek marzeń – Bora-Bora"

Statek marzeń pod dowództwem kapitana Maxa Pargera obiera kurs na bajeczną wyspę Bora-Bora. Tą podróżą niesłysząca Elsa Westrup zaskakuje swoją nastoletnią córkę. Robi to nie bez powodu.

"Statek marzeń – Afryka-Madikwe"

Premiera: 19 czerwca, godz. 20:00

"Statek marzeń – Afryka-Madikwe"
"Statek marzeń – Afryka-Madikwe"

"Statek marzeń" pod dowództwem kapitana Maxa Pargera płynie do Afryki. Na pokładzie jest również lekarka, Sophia Berg, która będzie pracować w szpitalu w Madikwe. Między Sophią i Maxem Pargerem unosi się w powietrzu szczególna magia.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: Romance TVfilmyseriaStatek marzeń
Powiązane
"Hopnięci"
W kinach zarobił 370 milionów. Megahit od dziś w abonamencie
Jude Law jako Władimir Putin w filmie "Mag z Kremla"
"Mag z Kremla". Nowy film o Putinie już w polskim streamingu
"Niebo nad Normandią"
Ten thriller zbiera świetne recenzje. "Odświeżająco nowe spojrzenie na II wojnę"
Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraKultowa seria kończy 45 lat. Trzy nowe filmy z cyklu jeszcze w czerwcu »
Zobacz
|
Kiedyś pili pół szklanki dziennie. Poprawia trawienie, oczyszcza jelita i łagodzi stany zapalne
Kiedyś pili pół szklanki dziennie. Oczyszcza jelita, poprawia trawienie i łagodzi stany zapalne
Jak wybielić firanki w pralce?
Zanim włożę firanki do pralki, wsypuję do bębna 3 łyżki tego proszku. Genialny sposób na idealnie białe firanki, bez sody oczyszczonej i proszku do prania. Jak prać firanki?
Każdy kwiat pomidora zmieni się w soczysty owoc. Powtarzaj co 2-3 dni
Każdy kwiat pomidora zmieni się w soczysty owoc. Powtarzaj co 2-3 dni, aby krzaki obsypały się owocami
GAC Aion UT
Polacy kupują zamiast SUV-a. Nowy hit ma 204 KM i wygodne wnętrze. Jaka cena?
Tankowanie paliwa
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Po 3 czerwca benzyna 95, LPG i diesel już po tyle. Oto najnowsze zestawienie
Opole
Opole Festiwal 2026. Kto wystąpi? Kiedy i gdzie oglądać koncerty? [PROGRAM]
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj