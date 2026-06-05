Kultowa seria kończy 45 lat. Trzy nowe filmy z cyklu jeszcze w czerwcu

Kultowa seria, która zadebiutowała w telewizji w 1981 roku, obchodzi w tym roku swoje 45-lecie. W dwa pierwsze dni 2026 na antenie premierowo zagościły "Statek marzeń – Argentyna" oraz "Statek marzeń – Dolina Rzeki Hudson", ale Romance TV pragnie dalej świętować jubileusz 45-lecia "Statku marzeń". Tym razem załoga uda się w długie rejsy, a celem będą kolejne bajeczne miejsca na naszej planecie.

W telewizyjnych premierach "Auckland", "Bora-Bora" oraz "Afryka – Madikwe" na pasażerów wycieczkowca czekają poruszające spotkania, zaskakujące zwroty akcji i wzniosłe uczucia. A wszystko to pośród zapierających dech w piersi krajobrazów.

"Statek marzeń – Auckland"

Premiera: 5 czerwca, godz. 20:00

Kapitan Max Parger i jego załoga kierują "Statek marzeń" do Nowej Zelandii. Na pokładzie są również producentka win Esther Sarchow i jej mały zespół. Ich celem w Auckland jest udział w targach wina. Wszyscy mają nadzieję, że zdobędą nagrodę za najlepszy riesling.

"Statek marzeń – Bora-Bora"

Premiera: 12 czerwca, godz. 20:00

"Statek marzeń – Bora-Bora"

Statek marzeń pod dowództwem kapitana Maxa Pargera obiera kurs na bajeczną wyspę Bora-Bora. Tą podróżą niesłysząca Elsa Westrup zaskakuje swoją nastoletnią córkę. Robi to nie bez powodu.

"Statek marzeń – Afryka-Madikwe"

Premiera: 19 czerwca, godz. 20:00

"Statek marzeń – Afryka-Madikwe"

"Statek marzeń" pod dowództwem kapitana Maxa Pargera płynie do Afryki. Na pokładzie jest również lekarka, Sophia Berg, która będzie pracować w szpitalu w Madikwe. Między Sophią i Maxem Pargerem unosi się w powietrzu szczególna magia.