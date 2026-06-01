Głośny romans w streamingu. Ten serial to adaptacja bestsellerowej powieści

Pierwsze dwa z sześciu odcinków serialu "Trio" zostały udostępnione dziś, 1 czerwca, na platformie SkyShowtime, a kolejne odcinki będą pojawiały się co tydzień w poniedziałk

O czym jest serial?

"Trio" to historia miłosnego trójkąta. Hugo jest mężczyzną w średnim wieku, gdy odnajduje go młoda dziewczyna – owoc związku pary, z którą przed laty żył w relacyjnym trójkącie. Spotkanie sprawia, że przenosi się myślami do czasów, gdy tuż przed rozpoczęciem studiów przeprowadził się do Sztokholmu i zamieszkał z rodziną Stillerów. To tam poznał Thorę oraz jej nieodłącznego partnera Augusta. Hugo został wówczas wciągnięty w skomplikowaną i pełną pasji relację, która na zawsze zmieniła jego życie. Dwie dekady później przeszłość wciąż nie daje o sobie zapomnieć. Czy Hugo w końcu odważy się odzyskać wszystko, co utracił?

Kto występuje w serialu?

W serialu występują August Wittgenstein ("Komisarz Rex", "Okręt", "The Crown"), Felix Sandman ("Facet na święta", "Ruchome piaski"), debiutujący Seth Manteus i Rebecka Harper oraz Nina Zanjani ("Agent Hamilton", "Maria Wern", "Wallander").

Kto stoi za serialem?

Bestsellerową powieść Johanny Hedman zaadaptowała Veronica Zacco ("Top Dog", "Most nad Sundem", "Ruchome piaski"), a za kamerą stanął Anders Hazelius ("Forever", "Hashtag").