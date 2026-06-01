Głośny romans w streamingu. Ten serial to adaptacja bestsellerowej powieści

oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 14:00
Na jednej z popularnych platform streamingowych dostępnych w Polsce zadebiutował właśnie oryginalny szwedzki serial dramatyczny "Trio", który powstał na podstawie bestsellerowej powieści Johanny Hedman. Gdzie można oglądać głośny romans, którego literacki pierwowzór zyskał grono gorących wielbicieli także poza Szwecją?

Pierwsze dwa z sześciu odcinków serialu "Trio" zostały udostępnione dziś, 1 czerwca, na platformie SkyShowtime, a kolejne odcinki będą pojawiały się co tydzień w poniedziałk

O czym jest serial?

"Trio" to historia miłosnego trójkąta. Hugo jest mężczyzną w średnim wieku, gdy odnajduje go młoda dziewczyna – owoc związku pary, z którą przed laty żył w relacyjnym trójkącie. Spotkanie sprawia, że przenosi się myślami do czasów, gdy tuż przed rozpoczęciem studiów przeprowadził się do Sztokholmu i zamieszkał z rodziną Stillerów. To tam poznał Thorę oraz jej nieodłącznego partnera Augusta. Hugo został wówczas wciągnięty w skomplikowaną i pełną pasji relację, która na zawsze zmieniła jego życie. Dwie dekady później przeszłość wciąż nie daje o sobie zapomnieć. Czy Hugo w końcu odważy się odzyskać wszystko, co utracił?

Kto występuje w serialu?

W serialu występują August Wittgenstein ("Komisarz Rex", "Okręt", "The Crown"), Felix Sandman ("Facet na święta", "Ruchome piaski"), debiutujący Seth Manteus i Rebecka Harper oraz Nina Zanjani ("Agent Hamilton", "Maria Wern", "Wallander").

Kto stoi za serialem?

Bestsellerową powieść Johanny Hedman zaadaptowała Veronica Zacco ("Top Dog", "Most nad Sundem", "Ruchome piaski"), a za kamerą stanął Anders Hazelius ("Forever", "Hashtag").

Piotr Kozłowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autora
