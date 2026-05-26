Ponad 250 milionów odsłon. Serialowy megahit wróci po raz ostatni

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 12:00
Lily Collins na planie szóstego sezonu serialu "Emily w Paryżu"/Netflix
W Grecji ruszyły zdjęcia do wyczekiwanego szóstego sezonu serialowego megahitu "Emily w Paryżu". Serial dotarł na 1. miejsce w 90 krajach, a między pierwszą połową 2023 a drugą połową 2025 roku osiągnął ponad 250 milionów wyświetleń. Kiedy i gdzie nastąpi premiera nowego sezonu uwielbianego serialu?

Wszystkie odcinki szóstego i zarazem ostatniego sezonu serialu "Emily w Paryżu" zadebiutują na platformie Netflix jeszcze pod koniec 2026 roku.

Co się  wydarzyło w piątym sezonie?

Emily, która objęła stanowisko szefowej Agence Grateau w Rzymie, stanęła przed nowymi zawodowymi i romantycznymi wyzwaniami, ucząc się życia w nowym mieście. Kiedy wszystko zaczęło układać się po jej myśli, pewien pomysł zawodowy obrócił się przeciwko niej – a konsekwencje doprowadziły ją do złamanego serca i problemów w karierze. Szukając równowagi, Emily coraz bardziej zanurzała się w swoim francuskim stylu życia, aż pewien sekret zaczął zagrażać jednej z jej najbliższych relacji. Konfrontując się z konfliktami z odwagą i szczerością, Emily odkryła głębsze więzi, odzyskała jasność spojrzenia i gotowość na nowe możliwości...

O czym opowiadał sezon czwarty?

W przedostatniej odsłonie swoich perypetii Emily wciąż nie mogła dojść do siebie po dramatycznych wydarzeniach z zaskakującego ślubu Camille i Gabriela. Bohaterka darzyła uczuciem dwóch mężczyzn, ale Gabriel spodziewał się dziecka ze swoją byłą, natomiast Alfie znalazł potwierdzenie dla swoich największych obaw dotyczących Emily i Gabriela. W pracy Sylvie mierzyła się z bolesnym dylematem, przez który jej przeszłość może odbić się na jej małżeństwie. W agencji Grateau doszło do przetasowań. Mindy i jej zespół szykowali się do Eurowizji, ale kiedy skończyły się im pieniądze, musieli zacisnąć pasa. Emily i Gabriel współpracowali, aby zdobyć gwiazdkę Michelin, a łącząca ich chemia była tak silna, że sama zasługiwała na kilka gwiazdek. Jednak wszystko, o czym marzyli, mogło zostać zniszczone przez dwie ogromne tajemnice. Potencjalny nowy ukochany przyciągał Emily, a jej stare nawyki zderzyły się z nowymi problemami, a także... nowym miastem.

Kto stoi za serialem?

Twórcą serialu, jego producentem wykonawczym i scenarzystą pozostaje Darren Star. Wśród producentów wykonawczych są także Tony Hernandez, Lilly Burns, Andrew Fleming, Stephen Brown, Alison Brown, Robin Schiff, Grant Sloss i Joe Murphy.

W obsadzie piątego sezonu znaleźli się Lily Collins (Emily Cooper), Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo (Gabriel), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc), William Abadie (Antoine Lambert), Lucien Laviscount (Alfie), Eugenio Franceschini (Marcello), Thalia Besson (Genevieve), Paul Forman (Nico), Arnaud Binard (Laurent G), Minnie Driver (księżna Jane), Bryan Greenberg (Jake) oraz Michèle Laroque (Yvette). Należy przypuszczać, że spora część tych nazwisk pojawi się w ostatnim sezonie.

