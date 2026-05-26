Nowy serial z kultowego uniwersum. Akcja rozgrywa się w latach 50. XX wieku

Serial "Vought Rising", prequel globalnego hitu "The Boys", zadebiutuje w 2027 roku na Prime Video.

O czym jest serial?

"Vought Rising" stanowi dalszą ekspansję globalnej franczyzy. Akcja prequelu rozgrywa się w latach 50. XX wieku i przedstawia mroczne początki Vought International. "Teaser odsłania diaboliczne pierwsze spojrzenie na mroczny świat i historię, które zdefiniują nową odsłonę franczyzy" – informuje Prime Video.

Kto występuje w serialu?

W obsadzie "Vought Rising" pierwsze skrzypce grają Jensen Ackles i Aya Cash, którzy pełnią również funkcję producentów. W serialu występują także Mason Dye, Will Hochman, KiKi Layne, Jorden Myrie, Nicolo Pasetti, Elizabeth Posey, Ricky Staffieri oraz Brian J. Smith.

Kto stoi za serialem?

Paul Grellong jest showrunnerem i producentem wykonawczym serialu. Funkcję producentów wykonawczych pełnią również Eric Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Pavun Shetty, Ori Marmur, Ken Levin, Jason Netter, Garth Ennis, Darick Robertson, Michaela Starr oraz Jim Barnes. Serial produkowany jest przez Sony Pictures Television i Amazon MGM Studios we współpracy z Kripke Enterprises, Point Grey Pictures oraz Original Film.