Nowy polski thriller prosto z kina na VOD. W obsadzie najbardziej topowe gwiazdy

oprac. Piotr Kozłowski
Tomasz Schuchardt w filmie "To się nie dzieje"/Canal+
To naprawdę błyskawiczna premiera VOD. Na jednej z czołowych platform streamingowych opłacanych abonamentem pojawił się właśnie nowy polski thriller "To się nie dzieje", w którego obsadzie znalazły się najbardziej topowe obecnie gwiazdy – Tomasz Schuchardt oraz Paulina Gałązka. Gdzie można oglądać film?

Thriller "To się nie dzieje" trafił do kin 20 marca, a już dwa miesiące później, dziś, 26 maja, pojawił się na platformie CANAL+ – i jak na razie to jedyne miejsce online, gdzie można obejrzeć film.

O czym jest film?

Kiedy jego nastoletni syn przyznaje się, że jest sprawcą zabójstwa w szkole, Bartek robi wszystko, by zapewnić mu ochronę i wywieźć go z kraju. Obaj ukrywają się w mieszkaniu narzeczonej ojca, która z czasem staje się zakładniczką zdenerwowanego rodzica, nieprzyjmującego do wiadomości racjonalnych argumentów. Kobieta przyznaje się w końcu, że jest w ciąży, co stawia Bartka przed niewyobrażalną decyzją i gorzką refleksją na temat siebie i swojego własnego dziecka.

Kto występuje w filmie?

Główne role grają najbardziej rozchwytywane obecnie polskie gwiazdy – Tomasz Schuchardt ("Dom dobry", "Ministranci", "Heweliusz") i Paulina Gałązka ("Wojna zastępcza", "Druga Furioza", "Zamach na papieża"), a partnerują  im Borys Otawa ("13 dni do wakacji", "Kajtek Czarodziej", "Otchłań"), Monika Dawidziuk ("Dom dobry", "Pani od polskiego", "Skazana") i Anna Mrozowska ("Wojna zastępcza", "Miało cię nie być", "Wotum nieufności").

Kto stoi za filmem?

Film wyreżyserował według własnego scenariusza Artur Wyrzykowski ("Odgrzeb", "Skafander Klingerta", "Wszystko").

