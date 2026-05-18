Kultowy serial w polskiej telewizji. Niesłabnąca popularność od 18 lat

Piotr Kozłowski
dzisiaj, 06:00
"Górski lekarz"/Materiały prasowe
Malownicze szczyty Tyrolu, dramatyczne przypadki medyczne i przystojny lekarz,który dla alpejskich plenerów porzucił wielkomiejską karierę. Już dziś na antenie polskiej telewizji zadebiutuje serial "Górski lekarz" – nowoczesna i niezwykle popularna odsłona kultowego formatu. Gdzie i o której godzinie premiera?

Serial "Górski lekarz" zostanie wyemitowany premierowo na antenie Stopklatki dziś, 18 maja o godz. 11:00. Serial będzie pokazywany od poniedziałku do piątku od godz. 11:00 i dostępny również w serwisie FilmBox+.

O czym jest serial?

"Górski lekarz" to produkcja, która rozwija klasyczny motyw medycyny prowincjonalnej. Choć punktem wyjścia są losy lekarza i lokalnej społeczności, serial oferuje znacznie głębszą perspektywę niż standardowe dramaty obyczajowe.

Ta niemiecko-austriacka koprodukcja zadebiutowała w 2008 roku jako nowa odsłona formatu znanego z lat 90. – i od niemal dwóch dekad utrzymuje pozycję jednego z liderów popularności.

Serial przybliża losy doktora Martina Grubera, w którego rolę wciela się Hans Sigl. Główny bohater po latach praktyki za granicą powraca w rodzinne Alpy, by objąć lokalną placówkę medyczną i na nowo zdefiniować swoją życiową ścieżkę.

Narracja "Górskiego lekarza" umiejętnie łączy wątki medyczne z rozbudowaną warstwą obyczajową. Każdy odcinek prezentuje nowe, często dramatyczne przypadki kliniczne wymagające od bohaterów trudnych decyzji, jednak równie istotne pozostają prywatne losy mieszkańców Alp. Problemy rodzinne, dylematy sercowe oraz konflikty pokoleniowe nadają produkcji głębię i autentyzm.

Właśnie ta równowaga między medycznym napięciem, a codziennymi wyzwaniami sprawia, że serial angażuje szerokie grono odbiorców, pozostając produkcją uniwersalną i ponadpokoleniową.

Charyzma gwiazdora

Fenomen serialu w dużej mierze opiera się na charyzmie Hansa Sigla. Aktor stał się tak silnie utożsamiany z postacią doktora Martina Grubera, że miejscowość Ellmau w Tyrolu, gdzie powstają zdjęcia, stała się celem prawdziwych pielgrzymek fanów.

Ciekawostką jest fakt, że Hans Sigl przed otrzymaniem głównej roli sam był wielkim fanem pierwowzoru, a dziś angażuje się w liczne akcje społeczne promujące profilaktykę zdrowotną, wykorzystując popularność swojego bohatera.

"Górski lekarz" nie tylko kontynuuje tradycję gatunku, ale nadaje jej nowoczesny sznyt.

Kto stoi za serialem?

Serial "Górski lekarz" reżyserowali przez lata Ulrike Hamacher, Nikolai Müllerschön, Alexander Sascha Thiel, Wolfram Berger, Florian Kern, Jördis Richter czy Dirk Pientka.

